Başkentte Türkiye-İspanya İş Birliği Toplantısı başladı - Son Dakika
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Başkentte Türkiye-İspanya İş Birliği Toplantısı başladı

15.06.2022 16:38

İspanya'nın Ankara Büyükelçisi Fransisco Javier Hergueta Garnica, İspanya ve Türkiye arasında özellikle ekonomi alanında çok güçlü ikili ilişkinin olduğunu belirterek, "Türkiye, son yıllarda dünyanın en hızlı büyüyen ekonomilerinden biri ve giderek İspanya için stratejik ortak haline geldi.

İspanya'nın Ankara Büyükelçisi Fransisco Javier Hergueta Garnica, İspanya ve Türkiye arasında özellikle ekonomi alanında çok güçlü ikili ilişkinin olduğunu belirterek, "Türkiye, son yıllarda dünyanın en hızlı büyüyen ekonomilerinden biri ve giderek İspanya için stratejik ortak haline geldi." dedi.

Sheraton Otel'de yapılan Türkiye-İspanya İş Birliği Toplantısı'na Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu başta olmak üzere Türk ve İspanyol firma temsilcileri ile birçok davetli katıldı.

Büyükelçi Garnica, burada yaptığı konuşmada İspanya ve Türkiye arasında özellikle ekonomi alanında çok güçlü ikili ilişkilerin varlığına dikkati çekerek, "Türkiye, son yıllarda dünyanın en hızlı büyüyen ekonomilerinden biri ve giderek İspanya için stratejik ortak haline geldi." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin çok yönlü bir ülke olduğunu ve özellikle yatırım konusunda uzun vadeli vizyon gerektiğini vurgulayan Garnica, gün boyunca, ülkesinin çeşitli alanlarda sunduğu fırsatlarla ilgili bilgilerin paylaşılacağı panellerin yapılacağını dile getirdi.

Garnica, bu panellerin çok verimli geçmesini umduğunu ve büyükelçilik olarak tüm şirketlerle gerekli iş birliğine hazır olduklarını kaydetti.

İspanya İhracat ve Yatırımlar Enstitüsü (ICEK) Üst Yöneticisi (CEO) Maria Pena da 2021'de ülkesiyle Türkiye'nin ikili ticaretinin yüzde 30 büyüme kaydettiğini ve bunun iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin mükemmeliyetini gösterdiğini aktardı.

İki büyük İspanyol şirketin 2022'de Türkiye'de yatırım yaptığını belirten Pena, Türk-İspanyol ilişkilerinin geleceğinin umut verici olduğunu söyledi.

Pena, Türkiye'deki yatırım projelerinin çok önemli olduğunun altını çizdi.

Konuşmaların ardından, iki ülke arasındaki potansiyel yatırım alanlarına ilişkin paneller yapıldı.

Başkentte Türkiye-İspanya İş Birliği Toplantısı başladı
Başkentte Türkiye-İspanya İş Birliği Toplantısı başladı
Başkentte Türkiye-İspanya İş Birliği Toplantısı başladı
Başkentte Türkiye-İspanya İş Birliği Toplantısı başladı

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Kulüpler Birliği toplantısı başladı Kulüpler Birliği toplantısı başladı Kulüpler Birliği toplantısı başladı Kulüpler Birliği toplantısı başladı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başkentte Türkiye-İspanya İş Birliği Toplantısı başladı - Son Dakika

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