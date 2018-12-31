Son Dakika Haberleri: Başkentte Yılbaşı

Başkentte Yılbaşı

2 saat önce

Ankara Valisi Vasip Şahin, yılbaşı tedbirleri çerçevesinde görev başında olan güvenlik güçleri ve sağlık personelini ziyaret etti.

Başkentte Yılbaşı, System.String[]
Ankara Valisi Vasip Şahin, yılbaşı tedbirleri çerçevesinde görev başında olan güvenlik güçleri ve sağlık personelini ziyaret etti.

Şahin, beraberinde İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz ile yeni yıl kutlamaları için kentin çeşitli noktalarında oluşturulan uygulama noktalarını gezdi ve yetkililerden bilgi aldı.

Çankaya'daki uygulama noktası ve Esat Polis Merkezine giden Şahin, burada görev yapan polislerin yanı sıra 112 Acil Servis ekipleriyle bir süre sohbet ederek yeni yıllarını kutladı.

Şahin, gazetecilerin soruları üzerine, yılbaşında alınan tedbirlere ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Arkadaşlarımızın tamamı görevlerinin başındalar, görevlerini hakkıyla yerine getirmenin gayreti içindeler. Herkes yılbaşı dolayısıyla eğlenirken onlar da vatandaşlarımızın daha rahat ve huzurlu bir ortamda eğlenmesi için ellerinden gelen bütün gayreti gösteriyorlar. Bizim görevimiz vatandaşımızın öncelikle rahatını sağlamak. Dolayısıyla başta İl Emniyet Müdürümüz olmak üzere görev yapan tüm arkadaşlarıma, tüm personellerimize teşekkür ediyorum. Tedbirlerimiz sabaha kadar devam edecek. İnşallah huzurlu ve rahat bir gece geçer. Vatandaşlarımız en güzel şekilde yeni yıla girmiş olurlar."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 11:26 Kaynak: AA

Çankaya, Vasip Şahin, Ankara Valisi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



2019 Türkiye ve Dünyada Coşkuyla Karşılandı Beyoğlu'nda Bulunan Şüpheli Paket, Polisi Alarma Geçirdi

Milli Piyango Talihlileri Belli Oldu! Milyonerler 4 İlden Çıktı Bakan Kurum, Müjdeyi Verdi! İmar Barışı 15 Haziran 2019'a Kadar Uzatıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2019 01:56:19. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkentte Yılbaşı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]