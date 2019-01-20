Son Dakika Haberleri: Başkentte Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı

Başkentte Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı

1 saat önce

Ankara'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 6 otomobilde maddi hasar oluştu, 1 kişi yaralandı.

Ankara'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 6 otomobilde maddi hasar oluştu, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çankaya Atatürk Bulvarı'ndan Ulus istikametine seyreden sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 AG 1777 plakalı araç, kontrolden çıkarak aynı istikamette ilerleyen 06 AB 5109 ile 06 AGT 655 plakalı otomobile çarptı.

Aynı yönde seyir halindeki 3 araç da fren yapması sonucu kazaya karıştı.

Kazada, 06 AG 1777 plakalı otomobildeki bir kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri geldi.

Yaralı ayakta tedavi edildikten sonra bir yakını tarafından hastaneye götürüldü.

Kazadan dolayı Atatürk Bulvar'ında Ulus istikametinde trafik kontrollü sağlandı.

Hasar gören araçlar çekiciyle kaza yerinden kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 06:04 Kaynak: AA

Ulus, Mustafa Kemal Atatürk, Ankara, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'ın, Piyanist Fazıl Say'ın Konserine Gitmesi Sosyal Medyayı İkiye Böldü Beşiktaş Başkanı Fikret Orman: Başka Takımlar Gibi Bileklik Satmadık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Samsunsporlu Futbolcular İçin Anıt Dikileceğini Açıkladı Erdoğan ile Putin Arasındaki Görüşme Öncesi Rusya'dan Kritik Açıklama: Türkiye, İdlib'e Girilmesine İzin Verebilir
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.1.2019 07:43:12. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkentte Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]