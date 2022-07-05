Başkentteki müze, ders araç ve gereçlerinin teknolojik yolcuğunu sergiliyor (1) - Son Dakika
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Başkentteki müze, ders araç ve gereçlerinin teknolojik yolcuğunu sergiliyor (1)

05.07.2022 11:08

Ders Aletleri Yapım Merkezi'nde kurulan müzede, 1965'ten bugüne üretilen ve kullanılan ders materyallerinin teknolojik ve işlevsel gelişimi 1300 parçayla sunuluyor.

Ders Aletleri Yapım Merkezi'nde kurulan müzede, 1965'ten bugüne üretilen ve kullanılan ders materyallerinin teknolojik ve işlevsel gelişimi 1300 parçayla sunuluyor.

Okul öncesinden liseye tüm kademelerdeki okulların müfredat programlarına uygun ders araçlarının tasarım, üretim ve dağıtımını yapmak üzere 61 yıl önce kurulan Milli Eğitim Bakanlığı Ders Aletleri Yapım Merkezi, Türkiye'nin dört bir yanındaki okulların materyal ihtiyacını karşılıyor.

Ders Aletleri Yapım Merkezi'ndeki 21 atölyede üretilen materyallerin yer aldığı müzede, Türk eğitimi açısından tarihi değer taşıyan ders araçları kronolojik olarak sergileniyor.

Ders aletleri soyut kavramları somutlaştırıyor

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni Ayşe Polat, AA muhabirine, Türkiye'de alanında ilk ve tek olan müzede, okul öncesi, özel eğitim, fen bilimleri, sosyal bilimler ve matematik takımlarına ait yaklaşık 1300 ders aleti bulunduğunu söyledi.

Müzedeki eserlerin, hem milli gayretin hem de milletlerarası teknik iş birliğinin sonuçlarını yansıttığını belirten Polat, "Burada, 1965'ten günümüze kadar üretilen ders araç-gereçleri bulunmaktadır. Yıllardır korunan bu materyalleri insanların görüp inceleyebilmesi amacıyla bir alana ihtiyaç duyularak müze oluşturulmuştur." dedi.

Polat, ders aletlerinin öğretim sürecini eğlenceli ve keyifli hale getirip çocukların motivasyonunu artırdığını, soyut kavramları somutlaştırdığını vurgulayarak, "Bu materyaller, çocukları öğretim içeriğine ilişkin araştırma, inceleme, gözlem yapma ve dinleme gibi etkinliklere yönlendirir. Ayrıca farklı araç gereçler, birbirinden farklı özellikte olan çocukların özgün düşünmelerini ve yaratıcılıklarını ortaya çıkararak problem çözme becerilerini geliştirir." diye konuştu.

En fazla ders aracı fizik dersinde kullanılıyor

Müzedeki en eski parçanın, 1965'te üretilmiş Türkiye fiziki haritası olduğunu aktaran Polat, en ilginç ders aletinin ise 1970'li yıllarda üretilen fen-tabiat dolabı olduğunu söyledi.

Polat, en fazla ders aracının fizik dersinde kullanıldığını ve müzedeki parçaların öğrencilerin bilimi, tarihi, coğrafyayı, matematiği, müziği sevmelerine ve öğrenmelerine yardımcı materyaller olduğunu anlattı.

Müzede, çocukların oyun kurabildiği, alıcı ve ifade edici dil becerileri ile el-göz koordinasyonunu destekleyici materyallerin de bulunduğunu belirten Polat, ziyaretçilerin en çok, fen-tabiat dolabı, insan vücudu, polyester maddeyle muhafaza edilen hayvanlar, kabartma daktilo ve yüzük geçirme oyununa ilgi gösterdiğini kaydetti.

Ayşe Polat, "Müzeye gelen ziyaretçiler, geçmişte kullanılan ders araçlarını tanıma fırsatı yakalayıp, teknolojinin hayatımızdaki hızlı ilerlemesiyle materyallerin nasıl geliştirildiğini ve revize edilerek öğrenmeyi kolaylaştırıcı hale getirildiğini yakından inceleme fırsatı bulmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Polat, müzede sergilenen ders araç ve gereçlerinin, Ders Aletleri Yapım Merkezi'ndeki, dijital baskı ve resim, plastik pres, ağaç ve metal işleri, boya, kimya, braille matbaa, mülaj, serigrafi, rotasyon ve montaj atölyelerinde üretildiğini söyledi.

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Kaynak: AA

Türkiye, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başkentteki müze, ders araç ve gereçlerinin teknolojik yolcuğunu sergiliyor (1) - Son Dakika

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