Başkentten kısa kısa

Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş, iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi.

Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş, iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi.

Öntaş, Çayırhan Mahallesi'ndeki iftarda, ramazan akşamlarının ve iftar sofralarının insanları birbirlerine daha çok yaklaştırdığını söyledi.

Manevi atmosferinin çok yüksek olduğu ramazan dolayısıyla neredeyse her akşam bir başka mekanda verdikleri iftara katılmaya, ramazanın güzelliklerini birlikte yaşamaya çalıştıklarını anlatan Öntaş, "Birlikte güçlüyüz. Çayırhan Mahallemizin çay bahçesinde verilen iftara Çayırhanlı kardeşlerimizle bir araya geldik. Katılımları dolayısıyla Çayırhan halkına teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

- Beypazarı Ziraat Odasından iftar

Beypazarı Ziraat Odası üyeleri, iftarda buluştu.

Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ateş, Halk Evi'nde verilen iftarda, 24 Mayıs'ta ilçe genelinde dolu afetinin yaşandığını, ilçe genelinde 15 bin dönüm ekili alanda hasar tespitinde bulunduklarını söyledi.

Çiftçileri her yıl ürün sigortası konusunda duyarlı olmaya çağırdıklarını anlatan Ateş, "Gezdiğimiz yerlerde ürünler yerle bir olmuştu. Ürünler hasat edilecek durumda değildi. Bu nedenle her yıl çiftçimizi TARSİM konusunda duyarlı olmaya çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

Programa Kaymakam Can Aksoy, Belediye Başkan Yardımcısı Osman Tuncel, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yavuz Ekici, TMO Müdürü Abdullah Dinçer, MHP İlçe Başkanı Erdoğan Orhan ile davetliler katıldı.

Demirbaş aşevinde sıcak yemek dağıttı

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Türk Kızılayı Çubuk Şubesinin aşevinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara yemek dağıtımına katıldı.



Aşevinde ramazan boyunca gönüllü olarak yemek dağıtanlarla sohbet eden Demirbaş, Türk Kızılayı Çubuk Şube Başkanı Selahattin Koç ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara yemek dağıtımında bulundu.

Yapılan çalışmaları yakından takip ettiğini dile getiren Demirbaş, fırsat buldukça kendisinin de Türk Kızılayının faaliyetlerine katıldığını söyledi.

Gönüllü çalışan Türk Kızılayı ekibine teşekkür eden Demirbaş, "Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını doğru tespit edip ihtiyaç sahiplerine yardımların zamanında ve eksiksiz ulaşmasını sağlamak, bizim için çok önemli. Buradaki uygulama gerçekten çok güzel. Amacımız vatandaşlarımıza mutlu edebilecek nitelikte hizmet etmek, onlara devletimizin şefkat elini uzatmaktır." diye konuştu.



Koç da aşevinde ramazan ayı boyunca her gün yaklaşık bin kişilik sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirdiklerine işaret ederek, "Ayrıca buraya gelemeyen ihtiyaç sahiplerine de gönüllü ekiplerimizle yemek götürüyoruz. Hayırsever vatandaşlarımızın katkılarıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yemek ihtiyacını karşılıyoruz." dedi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Eşref Kolçak'ın cenazesinde büyük ayıp! Vatandaşlar ünlülerle selfie yapmak istediler

Usta sanatçı Eşref Kolçak'ın naaşına büyük saygısızlık!

Yabancı uyruklu 2 kişi sokak ortasında dövdükleri adamı boğazından bıçaklayarak öldürdü

Mesut Özil ve Amine Gülşe, balayını Çeşme'deki yeni villasında geçirecek