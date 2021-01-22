Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası A Grubu ikinci maçında Bellona Kayseri Basketbol, Macaristan ekibi KSC Szekszard'a 88-71 yenildi.
Macaristan'ın Györ kentindeki Györ Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk periyodunu 23-14 önde geçen KSC Szekszard, devreyi de 39-37 önde tamamladı. Üçüncü çeyrekte farkı açan ev sahibi ekip son çeyreğe 62-51 üstün girdi.
Kayseri ekibinin son periyottaki çabaları da sonucu değiştirmedi ve KSC Szekszard salondan 88-71 galip ayrıldı.
KSC Szekszard gruptaki ikinci maçını da kazanırken, Bellona Kayseri Basketbol ilk yenilgisini aldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası - Son Dakika Spor