Son Dakika Haberleri: Basketbol: Fıba Şampiyonlar Ligi

Basketbol: Fıba Şampiyonlar Ligi

1 saat önce

Beşiktaş Sompo Japan, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 12. haftasında İtalya temsilcisi Segafredo Virtus Bologna'yı deplasmanda 71-70 yendi.

Basketbol: Fıba Şampiyonlar Ligi, System.String[]
Beşiktaş Sompo Japan, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 12. haftasında İtalya temsilcisi Segafredo Virtus Bologna'yı deplasmanda 71-70 yendi.

Bologna şehrindeki PalaDozza Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 26-18 önde tamamlayan siyah-beyazlı ekip, soyunma odasına 46-24 üstünlükle gitti.

Üçüncü çeyreği 60-44 önde geçen Beşiktaş Sompo Japan, son bölümü büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmadan 71-70 galip ayrıldı.

Grup lideri rakibini yenmeyi başaran siyah-beyazlılar, 7. galibiyetine ulaşırken, İtalyan ekibi ise 3. mağlubiyetini yaşadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 12:24 Kaynak: AA

İtalya, Beşiktaş, Bologna, Spor
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