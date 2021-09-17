Basketbol: Pınar Cup 2021

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Pınar Cup 2021 turnuvasının ilk maçında Bosna Hersek temsilcisi Igokea, Beşiktaş Icrypex'i 73-68 yendi.

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki müsabakanın ilk periyodunu 21-15 önde tamamlayan Beşiktaş Icrypex, devreyi de 42-38 üstün bitirdi. Siyah-beyazlı ekip, üçüncü periyodu da 54-47 galip geçmesine rağmen son periyotta daha etkili olan Igokea, müsabakadan 73-68 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın en skorer ismi, Igokea'da 17 sayı ile mücadele eden Antabia Waller oldu.

Igokea, yarın saat 17.30'daki finalde bugün oynanacak Pınar Karşıyaka- Büyükçekmece Basketbol maçının galibiyle karşılaşacak. Beşiktaş Icrypex ise aynı müsabakanın mağlubuyla üçüncülük maçına çıkacak.