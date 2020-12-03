Basketbol takımlarına malzeme desteği
03.12.2020 14:35
AK Partili Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Bağlar Belediyespor'un kadın ve erkek basketbol takımlarına malzeme desteğinde bulundu.
AK Partili Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Bağlar Belediye spor'un kadın ve erkek basketbol takımlarına malzeme desteğinde bulundu.
Bağlar Belediyesi kapalı spor salonunda gerçekleşen törende sporcularla yakından ilgilenerek sohbet eden ve başarılı olacaklarına olan inancını dile getiren Beyoğlu, Bağlar Belediyespor Kulüp Başkanı Ferit Tutşi ile birlikte malzeme dağıtımında bulundu. Beyoğlu,d aha sonra sporcuların gerçekleştirdiği idmanı izleyerek alkışlarla moral verdi.
Spora ve sporcuya her türlü desteği sağlayıp imkan yaratmaya devam edeceklerini ifade eden Beyoğlu, sporun taşıdığı öneme dikkat çekti. - DİYARBAKIR
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