Son Dakika Haberleri: Basketbol: THY Avrupa Ligi

Basketbol: THY Avrupa Ligi

2 saat önce

Avrupa basketbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde heyecan, 23. hafta maçlarıyla devam edecek.

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Avrupa basketbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde heyecan, 23. hafta maçlarıyla devam edecek.

Türk temsilcileri Anadolu Efes, Darüşşafaka Tekfen ve Fenerbahçe Beko'nun yer aldığı THY Avrupa Ligi'nin 23. haftasında yarın ve 22 Şubat Cuma günü 8 karşılaşma yapılacak.

Şu ana kadar çıktığı 22 maçta 14 galibiyet alan 4. sıradaki Anadolu Efes, yarın sahasında Yunanistan ekibi Olympiakos ile mücadele edecek. Sinan Erdem Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 20.30'da oynanacak.

İddiası bulunmayan, 3 galibiyete sahip Darüşşafaka Tekfen, 19 galibiyetle çeyrek finali garantileyen tek takım konumundaki lider Fenerbahçe Beko'yu cuma günü ağırlayacak. İki Türk takımı arasındaki mücadele, Volkswagen Arena'da saat 20.15'te başlayacak.

Program

THY Avrupa Ligi'nin 23. haftasında oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

20.00 CSKA Moskova (Rusya) - Herbalife Gran Canaria (İspanya)

20.30 Anadolu Efes - Olympiakos (Yunanistan)

22.45 AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya) - Maccabi FOX (İsrail)

23.00 Barcelona Lassa (İspanya) - Baskonia (İspanya)

22 Şubat Cuma:

20.15 Darüşşafaka Tekfen - Fenerbahçe Beko

21.00 Zalgiris (Litvanya) - Buducnost VOLI (Karadağ)

22.00 Panathinaikos (Yunanistan) - Khimki (Rusya)

23.00 Real Madrid (İspanya) - Bayern Münih (Almanya)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 09:58 Kaynak: AA

Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş, Darüşşafaka, Avrupa, Türk Hava Yolları, Spor
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