Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Matej Boltauzer (Slovenya), Milivoje Jovcic (Sırbistan), Mykola Ambrosov (Ukrayna)

Anadolu Efes: Micic 24, Doğuş Balbay, Beaubois 4, Singleton 6, Pleiss 13, Larkin 22, Tolga Geçim, Sertaç Şanlı 13, Anderson 4, Peters 4

Zenit: Albicy, Ponitka 6, Trushkin, Thomas 2, Iverson 2, Ponkrashov 5, Hollins 26, Renfroe 5, Khvostov 5, Pushkov 12, Abromaitis 4, Ayon 21

1. periyot: 21-14

Devre: 42-30

3. periyot: 69-50

Beş faulle oyundan çıkan: 39.46 Hollins (Zenit)

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Anadolu Efes, Rusya temsilcisi Zenit'i 90-88 yendi.

Bu sonuçla lacivert-beyazlılar, 6. galibiyetini elde etti. Zenit ise 6. yenilgisini aldı.

Karşılaşmaya savunmada ve hücumda çok iyi başlayan Anadolu Efes, ilk 5 dakikayı 10-2 önde geçti. Hücumda temposunu koruyan lacivert-beyazlılar, ilk çeyreği 21-14 üstün kapattı.

İkinci çeyrekte Larkin'in skorer oyunuyla Anadolu Efes, 15. dakikada içinde farkı çift hanelere taşıdı: 31-21. Sertaç Şanlı'nın pota altındaki iyi performansıyla 17. dakikada farkı 15 sayıya (38-23) çıkaran lacivert-beyazlılar, soyunma odasına 42-30 önde gitti.

Üçüncü çeyreğe Larkin ve Micic'in sayılarıyla başlayan Anadolu Efes, farkı 26. dakikada 24 sayıya kadar (61-37) çıkardı ve final periyoduna 69-50 üstün girdi.

Son çeyreğe hücumda oldukça iyi başlayan Zenit, 34. dakikada farkı tek hanelere düşürdü: 74-65. Hollins ve Ayon'la sayılar üreten Zenit, bitime 25 saniye kala bir ara 24 sayıya çıkan farkı 2 sayıya indirdi: 85-83. Taktik faullerde hata yapmayan Anadolu Efes, sahadan 90-88 galip ayrıldı.