Basketbol: THY Avrupa Ligi - Son Dakika

Basketbol: THY Avrupa Ligi

07.01.2021 23:09
Basketbol: THY Avrupa Ligi, System.String[]

Salon: Aleksandar NikolicHakemler: Christos Christodoulou (Yunanistan), Fernando Rocha (Portekiz), Robert Vyklicky (Çekya)Kızılyıldız mts: O'Bryant 17, Walden 6, Davidovac 11, Dobric 12, Radanov 8, Colom 10, Jagodic-Kuridza 5, Lazic, Reath 2, KuzmicFenerbahçe Beko: Guduric 11, de Colo 2,...

Salon: Aleksandar Nikolic

Hakemler: Christos Christodoulou (Yunanistan), Fernando Rocha (Portekiz), Robert Vyklicky (Çekya)

Kızılyıldız mts: O'Bryant 17, Walden 6, Davidovac 11, Dobric 12, Radanov 8, Colom 10, Jagodic-Kuridza 5, Lazic, Reath 2, Kuzmic

Fenerbahçe Beko: Guduric 11, de Colo 2, Barthel 10, Vesely 10, Ulanovas 7, Hamilton, Melih Mahmutoğlu 4, Brown 13, Pierre 13, Eddie 2, Ahmet Düverioğlu 1

1. Periyot: 22-18

Devre: 39-38

3. Periyot: 53-53

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 18. haftasında konuk olduğu Sırbistan'ın Kızılyıldız mts takımını 73-71 mağlup etti.

Fenerbahçe Beko, bu sonuçla Avrupa Ligi'nde 8. galibiyetine ulaştı. Kızılyıldız mts ise 12. kez sahadan mağlup ayrıldı.

Türk Hava Yolları, Kızılyıldız, Yunanistan, Portekiz, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Basketbol: THY Avrupa Ligi - Son Dakika Spor


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