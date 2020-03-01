Basketbol: Toplu sonuç - Son Dakika
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Basketbol: Toplu sonuç

6 saat önce

Basketbolda ING Basketbol Süper Ligi'nde 21'inci, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ise 20'nci hafta sona erdi.

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Basketbolda ING Basketbol Süper Ligi'nde 21'inci, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ise 20'nci hafta sona erdi.

Liglerde bugün yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

ING Basketbol Süper Ligi

Sigortam.net İTÜ Basket- Anadolu Efes: 49-63

Gaziantep Basketbol-OGM Ormanspor: 102-77

Türk Telekom- Pınar Karşıyaka: 62-77

Meksa Yatırım Afyon Belediyespor- Fenerbahçe Beko: 62-64

Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol- Beşiktaş Sompo Sigorta: 81-92

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor- İzmit Belediyespor: 63-67

Pınar Karşıyaka, basketbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 10:20 Kaynak: AA
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