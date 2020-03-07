Basketbol: Toplu sonuç

ING Basketbol Süper Ligi'nin 22'nci haftası 3 maçla başladı. Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 22. haftasına 5, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nin 25. haftasına ise 2 müsabakayla devam edildi.
Bu 3 ligde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
ING Basketbol Süper Ligi
Pınar Karşıyaka-Bahçeşehir Koleji: 85-54
OGM Ormanspor- Türk Telekom: 64-82
Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol-Frutti Extra Bursaspor: 77-95
Türkiye Basketbol 1. Ligi
Konyaspor- Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: 74-72
Akhisar Belediyespor-1881 Düzce Belediyespor: 69-71
Lokman Hekim Fethiye Belediyespor- Samsunspor: 82-72
BUDO Gemlik Basketbol- Merkezefendi Belediyespor: 87-116
Semt77 Yalovaspor- Mamak Belediyespor: 70-68
Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi
Mardin Büyükşehir Başak- Edremit Belediyesi Gürespor: 76-75
Bilge Hastanesi Sakarya Yükseliş- Antalya 07 Basketbol: 69-81