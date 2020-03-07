Basketbol: Toplu sonuç - Son Dakika
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Basketbol: Toplu sonuç

24 dakika önce

ING Basketbol Süper Ligi'nin 22'nci haftası 3 maçla başladı.

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ING Basketbol Süper Ligi'nin 22'nci haftası 3 maçla başladı. Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 22. haftasına 5, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nin 25. haftasına ise 2 müsabakayla devam edildi.

Bu 3 ligde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

ING Basketbol Süper Ligi

Pınar Karşıyaka-Bahçeşehir Koleji: 85-54

OGM Ormanspor- Türk Telekom: 64-82

Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol-Frutti Extra Bursaspor: 77-95

Türkiye Basketbol 1. Ligi

Konyaspor- Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: 74-72

Akhisar Belediyespor-1881 Düzce Belediyespor: 69-71

Lokman Hekim Fethiye Belediyespor- Samsunspor: 82-72

BUDO Gemlik Basketbol- Merkezefendi Belediyespor: 87-116

Semt77 Yalovaspor- Mamak Belediyespor: 70-68

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi

Mardin Büyükşehir Başak- Edremit Belediyesi Gürespor: 76-75

Bilge Hastanesi Sakarya Yükseliş- Antalya 07 Basketbol: 69-81

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Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 10:22 Kaynak: AA
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