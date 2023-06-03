Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın göreve başlama töreninde neden 101 pare top atışı yapıldı? Tarihi geleneğin derin bir anlamı var - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın göreve başlama töreninde neden 101 pare top atışı yapıldı? Tarihi geleneğin derin bir anlamı var

03.06.2023 18:51

Külliye'de gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın göreve başlama töreninde 101 pare top atışı gerçekleştirilmesi merak konusu oldu. Osmanlı'da padişahların tahta çıktıktan sonra yapılan bu gelenek Cumhuriyet tarihinde de devam etti. Söz konusu gelenekle 16 büyük Türk devletinin devamı 17. büyük Türk devleti Türkiye Cumhuriyeti'nin başkanlığının kutlaması nedeniyle tekrar ediliyor.

Bugün TBMM'de yemin eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, görevine resmen başladı. Erdoğan'ın yemini sonrası Külliye'de göreve başlama töreni gerçekleştirildi. Törene dünya liderleri de büyük bir katılım gösterdi.

101 PARE TOP ATIŞI YAPILDI

Göreve başlama törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyuna Külliye'nin A Kapısı'na varışta Atlı Tören Birliği katıldı. Erdoğan'ın süvari birliğiyle Külliye'ye girişi sırasında 101 pare top atışı yapıldı. Ayrıca Hava, Kara ve Deniz Kuvvetleri komutanlıklarına bağlı ordu karargahlarında da 101'er pare top atışı gerçekleştirildi.

OSMANLI DÖNEMİNE DAYANIYOR

101 pare top atışı yapılması merak konusu oldu. Söz konusu gelenek Osmanlı dönemine dayanıyor. Osmanlı'da padişahların tahta çıktıktan sonra yapılan bu gelenek Cumhuriyet tarihinde de devam etti. Söz konusu gelenekle 16 büyük Türk devletinin devamı 17. büyük Türk devleti Türkiye Cumhuriyeti'nin başkanlığının kutlaması nedeniyle tekrar ediliyor.

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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın göreve başlama töreninde neden 101 pare top atışı yapıldı? Tarihi geleneğin derin bir anlamı var - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın göreve başlama töreninde neden 101 pare top atışı yapıldı? Tarihi geleneğin derin bir anlamı var - Son Dakika
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