Baskil'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı - Son Dakika

Baskil ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı.

Baskil Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen tören, Baskil Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz'ın tebrikleri kabulü ile başladı.

Törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Resmi geçit töreni yapıldı.

Yılmaz, yaptığı konuşmada, Cumhuriyetin 97. yılının coşku ve heyecanla kutlandığını söyledi.

Canlarını bu vatan ve millet uğruna feda eden ve Cumhuriyeti armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, İstiklal mücadelesinin bütün kahramanlarını, şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla andığını ifade eden Yılmaz, Cumhuriyet Bayramını en içten duygularla kutladığını aktardı.

Törende daha sonra şiirler okundu.

Okullar arası düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.