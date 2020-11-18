Baskil'de fidan dikme etkinliği - Son Dakika

Baskil ilçesinde sağlık personeli fidanları toprakla buluşturdu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan himayelerinde "Geleceğe Nefes" seferberliği çerçevesinde başlatılan ağaç dikimi kampanyası kampanyasında Baskil İlçe Hastanesi personeli tarafından hastane bahçesine fidan dikildi.
Baskil İlçe Hastanesi Müdürü Mahmut Belhan, "Geleceğe Nefes" ağaç dikim seferberliğine kurum olarak katıldıklarını söyledi.
Belhan, "Hastanenin çevresinde personelimiz katılımıyla fidanları toprakla buluşturduk. Çevremizin güzelleşmesinde ve geleceğimiz nefesi için katkıda bulunmaya çalıştık. Emeği geçen çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ederim." dedi.
- Kaynak: AA
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