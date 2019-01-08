Son Dakika Haberleri: Baskil'de "Kütüphanemizi Zenginleştirme Projesi"

Baskil'de "Kütüphanemizi Zenginleştirme Projesi"

35 dakika önce

Baskil ilçesinde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri "Kütüphanemizi Zenginleştirme Projesi"nin tanıtımını yaptı.

Baskil'de
Baskil ilçesinde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri "Kütüphanemizi Zenginleştirme Projesi"nin tanıtımını yaptı.

Kaymakam Oğuz Cem Murat, İlçe Müftüsü Ömer Aydın ve İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Satım Kaya'yı ziyaret eden Baskil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde edebiyat öğretmeni Öznur Barış, din kültürü öğretmeni Zümrüt Taşkırmaz ve Kütüphanecilik Kulübü öğrencilerinin yer aldığı grup, proje kapsamında oluşturulan kütüphane için destek talebinde bulundu.

Kaymakam Murat da gençlerin azimli çalışmasından mutluluk duyduklarını belirterek, oluşturulan okul kütüphanesine ellerinden gelen desteği sunacaklarını söyledi.

Murat, proje için öğretmen ve öğrencileri tebrik etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 11:44 Kaynak: AA

Oğuz Cem Murat, Anadolu Lisesi, Baskil, Güncel
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