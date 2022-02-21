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Baskil'den "Biz kardeşiz, İdlib'in yanındayız" kampanyasına destek - Son Dakika

Baskil'den "Biz kardeşiz, İdlib'in yanındayız" kampanyasına destek

21.02.2022 20:06
Baskil'den "Biz kardeşiz, İdlib'in yanındayız" kampanyasına destek

Elazığ'ın Baskil ilçesinde "Haydi Baskil yolun iyilik olsun" sloganıyla İdlib için 1 tır insani yardım malzemesi toplandı.

Elazığ'ın Baskil ilçesinde "Haydi Baskil yolun iyilik olsun" sloganıyla İdlib için 1 tır insani yardım malzemesi toplandı.

Türkiye Diyanet Vakfı Baskil Şubesi ve İlçe Müftülüğü tarafından kent genelinde Valilik ve İl Müftülüğü koordinesinde Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından başlatılan "Biz kardeşiz, İdlib'in yanındayız" kampanyasına destek için ilçedeki hayırseverlerin yardımıyla 1 tır insani yardım malzemesi toplandı.

İlçe Müftülük binasında toplanan gıda, giyecek, çocuk bezi, bebek maması, halı, kilim ve battaniye gibi yardım malzemeleri burada din görevlileri ve gönüllülerce tıra yüklendi.

Tıra yüklenen yardım malzemeleri düzenlenen törenle İdlib'de yardıma muhtaç ailelere ulaştırılmak üzere dualarla Elazığ'a gönderilerek müftülüğe teslim edildi.

Törene Kaymakam Mahmut Sami Yılmaz, Belediye Başkanı İhsan Akmurat, İlçe Müftüsü Hüseyin Çakır, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı.

Programda konuşan Çakır, yardım kampanyasına destek olan hayırsever ilçe sakinlerine teşekkür etti.

Çakır, "Haydi Baskil yolun iyilik olsun" sloganıyla başlatılan ve iki hafta süren kampanya hem ilçe merkezinden hem de köylerden vatandaşların destek olduğunu belirterek, "İlçe halkımızın az çok demeden yaptığı yardımlar ile İdlib'teki kardeşlerimizin acılarını nispeten de olsa dindirmeye vesile olma mutluluğunu yaşadık. Milletimiz her daim mazlum, mağdur ve muhtaç insanların yanındadır. Bu kampanya da bunun en güzel örneği olmuştur." dedi.

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Hisarcık, Elazığ, Baskil, İdlib, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Baskil'den 'Biz kardeşiz, İdlib'in yanındayız' kampanyasına destek - Son Dakika


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