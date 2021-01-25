Baskil Kaymakamı Yılmaz, karla mücadele çalışmalarını denetledi - Son Dakika

Baskil Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, köylerde karla mücadele çalışmalarını denetledi.

İlçede yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışından dolayı karla kapanan yolların açılması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Yürütülen çalışmaları inceleyen Yılmaz, yaptığı açıklamada, yoğun kar yağışının yüksek rakımlı köylerde ulaşımı ve yaşamı olumsuz etkilediğini söyledi.

Baskil ve köylerinde kar yağışı sebebiyle ulaşımda aksaklık yaşanmaması için tüm ekiplerin seferber edildiğini aktaran Yılmaz, Baskil Özel İdare ekiplerinin özverili çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Kaymakam Yılmaz'a incelemelerinde İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Özer Dinçer de eşlik etti.