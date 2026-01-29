Başkonsolos Poleo'ya Veda Resepsiyonu - Son Dakika
Başkonsolos Poleo'ya Veda Resepsiyonu

Başkonsolos Poleo\'ya Veda Resepsiyonu
29.01.2026 22:26
İngiltere'nin İstanbul Başkonsolosu Kenan Poleo için veda resepsiyonu düzenlendi.

Görev süresinin sonuna yaklaşan İngiltere'nin İstanbul Başkonsolosu Kenan Poleo için veda resepsiyonu düzenlendi.

Görev süresi yakında sona erecek olan İngiltere'nin İstanbul Başkonsolosu Poleo için başkonsoloslukta verilen resepsiyona, Türkiye'deki yabancı diplomatik misyon temsilcileri, iş insanları ve çok sayıda davetli katıldı.

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Jill Morris, burada yaptığı konuşmada, Poleo'nun 2021 yılında İstanbul'a geldiğini, o zamandan bu yana yorulmadan çalıştığını dile getirdi.

Morris, Poleo'nun görev süresinde Türkiye ile İngiltere arasındaki ilişkilerin güçlendiğini belirterek, "Kenan'ın göreve başladığı 2021'de 18 milyar sterlin olan iki ülke arasındaki ticaret hacmi 2025'te 28 milyar sterline yükseldi." ifadesini kullandı.

Poleo'nun yalnızca ticaret alanında değil, ikili ilişkilerin genelinde de önemli katkılar sunduğunu söyleyen Morris, Poleo'nun İstanbul'da ve Türkiye genelinde İngiltere'yi son derece başarılı şekilde temsil ettiğini dile getirdi.

Morris, Poleo'nun geride güçlü bir miras bıraktığını, serbest ticaret anlaşması müzakerelerinin hızla ilerlediğini ve karşılıklı yatırımların artmaya devam ettiğini kaydetti.

Konuşmasının sonunda Poleo'ya teşekkür eden Morris, "Sizin vizyonunuzu, enerjinizi, tutkunuzu, yani sizin ayırt edici özelliklerinizi özleyeceğiz." dedi.

"İstanbul'da ve Türkiye'de hizmet etmek bir ayrıcalıktı"

İngiltere'nin İstanbul Başkonsolosu Poleo da Türkiye'deki görev süresine değinerek, "Bu gerçekten hayatımın en büyük onuruydu ve bunun benim, ailem ve arkadaşlarım için ne anlama geldiğini size anlatamam. İstanbul'da ve Türkiye'de hizmet etmek bir ayrıcalıktı." ifadelerini kullandı.

Poleo, görev süresi boyunca Ukrayna savaşı, Gazze'deki durum, Türkiye'de yaşanan depremler ve terör saldırıları gibi zorlu dönemlerde Türk makamları ve uluslararası ortaklarla birlikte çalıştıklarını belirterek, "Bu süreç boyunca, Türkiye ile birlikte barış, istikrar ve umut getirmek için çalıştık." dedi.

Türkiye ile İngiltere arasındaki ticari işbirliğinin de önemli ölçüde geliştiğini vurgulayan Poleo, ikili ticaretin son dört buçuk yılda 10 milyar sterlin arttığına işaret etti.

Poleo, görevinin şubat ayı sonunda biteceğini söyleyerek, çalışma arkadaşlarına ve Ankara Büyükelçisi Morris'e teşekkür ederek, İstanbul'da başkonsolos olarak görev yapmanın kendisi için gurur kaynağı olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA

Diplomasi, İngiltere, İstanbul, Türkiye, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başkonsolos Poleo'ya Veda Resepsiyonu - Son Dakika

SON DAKİKA: Başkonsolos Poleo'ya Veda Resepsiyonu - Son Dakika
