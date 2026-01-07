Başlık: MEB, "Anne Reçeteleri" Temalı 2. Uluslararası Gastronomi Yarışmasını Başlatıyor - Son Dakika
07.01.2026 17:53
Spot: Millî Eğitim Bakanlığı, Türk mutfağının kültürel mirasını korumak ve genç şef adaylarını desteklemek amacıyla "Anne Reçeteleriyle Türk Mutfağı" temalı gastronomi yarışmasını düzenliyor. Sıfır atık ve yerel ürün odağıyla gerçekleştirilecek yarışmanın başvuruları bugün sona ererken, bölge elemelerinin ardından büyük final nisan ayında yapılacak.

Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen MEB 2. Uluslararası Gastronomi ve Aşçılık Yarışması için süreç başlıyor. Yarışma, Anadolu'nun nesilden nesile aktarılan "anne reçetelerini" modern mutfak teknikleriyle buluşturmayı hedefliyor. Genç şef adayları; yerel ürün çeşitliliğini koruyan, sıfır atık ve düşük karbon yaklaşımını benimseyen özgün tabaklarıyla kültürel mirası uluslararası platforma taşıyacak.

Yarışma Takvimi ve Katılım Şartları

Türkiye genelinde belirlenen 7 bölge ve 16 ilde gerçekleştirilecek olan yarışmaya, her okul bir danışman öğretmen ve üç öğrenciden oluşan ekiplerle katılabilecek. Yarışmacılardan başlangıç, ana yemek ve tatlıdan oluşan, coğrafi işaretli ürünlerin kullanıldığı dengeli bir menü sunmaları bekleniyor.

Yarışma takvimi şu şekilde işleyecek:

• Son Başvuru: 7 Ocak 2026

• Bölge Yarışmaları: 12 Ocak – 27 Mart 2026

• Büyük Final: 15 – 22 Nisan 2026

Hedef: Sürdürülebilir Mutfak Bilinci

Yarışma sadece yemek pişirme becerisini değil; hijyen, yerel ürün bilinci ve çevreye duyarlı mutfak anlayışını da ölçmeyi amaçlıyor. "Anne Reçeteleri" temasıyla, aile mutfağının ruhunu yansıtan tariflerin sunum estetiği ve yaratıcı dokunuşlarla geleceğe taşınması esas alınıyor.

