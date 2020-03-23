Başpehlivan Abdullah Güngör'den 'evde kal' çağrısı - Son Dakika
Son Dakika Spor Başpehlivan Abdullah Güngör'den 'evde kal' çağrısı - Son Dakika Spor

Başpehlivan Abdullah Güngör'den 'evde kal' çağrısı

6 saat önce

Yağlı güreş başpehlivanlarından Abdullah Güngör, korona virüs tehdidi için çektiği videoda Türkiye halkına evde kalması yönünde çağrıda bulundu.

Başpehlivan Abdullah Güngör'den 'evde kal' çağrısı, System.String[]

Yağlı güreş başpehlivanlarından Abdullah Güngör, korona virüs tehdidi için çektiği videoda Türkiye halkına evde kalması yönünde çağrıda bulundu.

Tüm dünyada etkisini gösteren korona virüs salgını için yağlı güreş başpehlivanlarından Abdullah Güngör, çektiği video ile Türk halkına evinde kalması yönünde çağrıda bulundu. Demir adam lakaplı güreşçi Güngör mesajında, "Ülkemizde ve tüm dünyada korona virüs baş göstermiş durumdadır. Bizler vatandaşlar olarak devletimizin aldığı kararlara uymak zorundayız. Bu bizim Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlık görevimizdir. Devletimiz ve Sağlık Bakanlığı'mız bize 'dışarı çıkmayın' diyor. Özellikle 65 yaş üzeri değerli büyüklerim, kıymetlilerim, lütfen dışarı çıkmayınız. Bu işin şakası yok. Haberlerden izliyor ve görüyoruz. İyi beslenelim, iyi dinlenelim. Sporcu kardeşlerim de kendi odalarını evlerini antrenman salonu gibi yapabilirsiniz. 'Benim bağışıklığım güçlü, ben sporcuyum' demeyin. İş çok ciddi. Devletimiz tüm kurumları ile önlemlerini alıyor. Allah'ın izniyle bu virüsü de yeneceğiz. En büyük başarı sağlıktır. Sağlık olmadan hayatta bir şey olmaz. O yüzden son olarak 'evinde kal' Türkiyem diyorum" ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL

Abdullah Güngör, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 09:48 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Sokağa çıkma yasağına kulak asmayan 77 yaşındaki dede: Beni yakışıklı çekin
Bir kentimizde uyarıları dikkate alan yok! Cadde ve sokaklar dolup taştı Koronavirüsten bayıldığını söyleyip vatandaşlardan para alan şahıs yakalandı Paraguay'da hapiste olan Ronaldinho karantinaya alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi; 2 milyon kitin Türkiye'ye getirilme süreci hızlandırıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi; 2 milyon kitin Türkiye'ye getirilme süreci hızlandırıldı         
09:23
Kimsenin uyarıları dikkate aldığı yok! Koronavirüse rağmen toplanıp asker uğurladılar Kimsenin uyarıları dikkate aldığı yok! Koronavirüse rağmen toplanıp asker uğurladılar         
09:05
Koronavirüs sebebiyle yapılan 'Evde Kalın' çağrısına uymayan gençler, ormanda güreş yaptı Koronavirüs sebebiyle yapılan 'Evde Kalın' çağrısına uymayan gençler, ormanda güreş yaptı         
09:00
Koronavirüs nedeniyle NBA'in zararı 1 milyar dolara ulaştı Koronavirüs nedeniyle NBA'in zararı 1 milyar dolara ulaştı         
07:43
Eski Malezya Başbakanı Mahathir'in Kovid-19 testi negatif çıktı Eski Malezya Başbakanı Mahathir'in Kovid-19 testi negatif çıktı         
06:26
Mısırlı General koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Mısırlı General koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
23:53
Fransa'da koronavirüs salgını sebebiyle ölenlerin sayısı 674'e yükseldi Fransa'da koronavirüs salgını sebebiyle ölenlerin sayısı 674'e yükseldi         
23:00
Son dakika: Türkiye'de bugüne kadar toplam 20 bin 345 koronavirüs testi yapıldı Son dakika: Türkiye'de bugüne kadar toplam 20 bin 345 koronavirüs testi yapıldı         
22:18
Falcao: Beni Arda Turan ikna etti Falcao: Beni Arda Turan ikna etti         
21:40
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında bankalar 12:00 ile 17:00 arasında hizmet verecek Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında bankalar 12:00 ile 17:00 arasında hizmet verecek         
21:35
Son Dakika: Almanya Başbakanı Angela Merkel, doktorunda koronavirüs çıkması üzerine kendisini karantinaya aldı Son Dakika: Almanya Başbakanı Angela Merkel, doktorunda koronavirüs çıkması üzerine kendisini karantinaya aldı         
20:46
Son Dakika: Bakan Kurum: Hazinenin kiracısı olanlardan kira alınmayacak Son Dakika: Bakan Kurum: Hazinenin kiracısı olanlardan kira alınmayacak         
20:22
Son Dakika: THY, 5 nokta hariç tüm yurt dışı seferlerini 17 Nisan'a kadar durdurdu Son Dakika: THY, 5 nokta hariç tüm yurt dışı seferlerini 17 Nisan'a kadar durdurdu         
18:58
Sarıyer sahilde masa kurup okey oynayanları polis uyardı Sarıyer sahilde masa kurup okey oynayanları polis uyardı         
18:34
3 otomobil devi, koronavirüs için tıbbi ventilatör üretecek 3 otomobil devi, koronavirüs için tıbbi ventilatör üretecek         
17:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2020 16:48:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başpehlivan Abdullah Güngör'den 'evde kal' çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]