Başsavcı Bayındır ve hakim Ayvaz Oltu Kaymakamı Turan'a veda ziyaretinde bulundu - Son Dakika

Oltu Cumhuriyet Başsavcısı Bahadır Altan Bayındır ve Oltu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Merve Ayvaz, başka bir göreve atanmaları dolayısıyla Oltu Kaymakamı Şenol Turan'a veda ziyaretinde bulundu.

Kaymakam Şenol, Oltu Adliyesi'ne görevli iken Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Bayındır ve Ankara Batı Adliyesi Hakimliğine atanan Ayvaz'ı makamında kabul etti.

Kendisine veda ziyaretinde bulunan Bayındır ve Ayvaz ile bir süre sohbet eden Turan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaymakam Turan, konuklarına yeni görev yerlerinde başarılar dileyerek Bayındır'a Oltu taşı tespih, Ayvaz'a ise Oltu taşı takı seti armağan etti.

Bayındır ve Ayvaz da Turan'a misafirperverliği ve hediyeleri için teşekkür etti.