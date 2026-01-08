Başsavcı Eker, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı - Son Dakika
Başsavcı Eker, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Başsavcı Eker, \'Yılın Kareleri\' Oylamasına Katıldı
08.01.2026 15:34
Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Eker, 2025'e damga vuran fotoğraflar için oylama yaptı.

Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Başsavcı Eker, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Eker, " Gazze: Açlık" kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin "Gazze'de yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocuk, ölüm tehlikesiyle karşı karşıya" başlıklı fotoğrafını seçti.

"Portre" kategorisinde Cem Özdel'in "Rastgeldi", "Haber" kategorisinde ise Mustafa Hatipoğlu'nun "Göklerin fatihi" fotoğraflarına oy veren Eker, "Spor" kategorisinde Arife Karakum'un "Hava topu", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Kirli kanatlar", "Günlük Hayat" kategorisinde de Nurettin Boydak'ın "Rengarenk" karesini tercih etti.

Eker, oylamada fotoğrafları yer alan AA çalışanlarını tebrik etti.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor. Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

Anadolu Ajansı, Başsavcı, Manisa, Güncel, Gazze, Spor, Son Dakika

