Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı, küçük çocuğa sigara vererek ve bu görüntüleri paylaşan şahıs hakkında soruşturma başlatıldığını, şahsın çocukla bir akrabalık bağının olmadığını açıkladı.



Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı "Ku"c¸u"k c¸ocugˆa zorla sigara ic¸irmeye c¸alıs¸tı" bas¸lıgˆı altında yapılan paylas¸ıma ilişkin açıklama yaptı. Açıklamanın kamuoyunu doğru bilgilendirmek açısından yapıldığı belirtilerek, "Sorus¸turma kapsamında yapılan inceleme neticesinde magˆdur c¸ocugˆa sigara vererek go"ru"ntu"leri internet ortamında paylas¸an ve magˆdur c¸ocuk ile herhangi bir akrabalık bagˆı bulunmadıgˆı tespit edilen s¸u"pheli M.K derhal go"zaltına alınmıs¸ olup "C¸ocugˆun u"stu"n yararı" go"zetilerek 5395 sayılı C¸ocuk Koruma Kanunu uyarınca magˆdur c¸ocuk hakkında vakaya uygun koruyucu ve destekleyici tedbirler alınması ic¸in gerekli is¸lemler bas¸latılmıs¸tır. Ayrıca Kızıltepe Sosyal Hizmetler Mu"du"rlu"gˆu" ile koordineli s¸ekilde magˆdur c¸ocugˆun rehabilite edilmesi yo"nu"nde c¸alıs¸malara bas¸lanmıs¸tır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi. - MARDİN