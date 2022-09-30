ECOWAS heyeti, tutuklu Fildişi Sahili askerleri için Mali'de - Son Dakika
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ECOWAS heyeti, tutuklu Fildişi Sahili askerleri için Mali'de

30.09.2022 10:35
ECOWAS heyeti, tutuklu Fildişi Sahili askerleri için Mali'de

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) heyeti, tutuklanan 46 Fildişi Sahili askerinin serbest bırakılması için Mali'ye geldi.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) heyeti, tutuklanan 46 Fildişi Sahili askerinin serbest bırakılması için Mali'ye geldi.

Mali Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, aralarında Gambiya, Togo ve Gana gibi ülkelerden devlet başkanı ve bakanların bulunduğu heyet, Bamako'da cunta yönetiminin cumhurbaşkanı Assimi Goita tarafından karşılandı.

ECOWAS Dönem Başkanı Umaro Sissoco Embalo, temmuzdan bu yana tutulan askerlerin serbest kalmaması halinde yeni yaptırımlar uygulayacaklarını açıklamıştı.

Mali askeri hükümeti, 10 Temmuz'da ülkeye gelen 49 Fildişi Sahili askerini, "görev emri olmaksızın" savaş silahları ve mühimmat tuttuklarını iddia ederek, "paralı askerler" olarak yargılanmaları için başkent Bamako'da gözaltına almıştı.

Askerler, 15 Ağustos'ta "devletin güvenliğini tehdit" suçlamasıyla tutuklanmış, eylül başında 49 askerden 3 kadın serbest bırakılmıştı.

Fildişi Sahili hükümeti, gözaltına alınan askerlerinin iki ülke arasında, üzerinde anlaşmaya varılan bir sözleşme kapsamında Birleşmiş Milletler Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonunu (MINUSMA) desteklemek için Mali'de bulunduğunu savunarak, serbest bırakılmaları çağrısında bulunmuştu.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ECOWAS heyeti, tutuklu Fildişi Sahili askerleri için Mali'de - Son Dakika

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