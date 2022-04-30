Batı Karadeniz bağlantı yolunda sis etkili oluyor - Son Dakika
Üye Girişi

Batı Karadeniz bağlantı yolunda sis etkili oluyor

30.04.2022 16:28
Batı Karadeniz bağlantı yolunda sis etkili oluyor

655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolunda sis etkisini gösteriyor.

D-655 Düzce- Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolunda sis etkisini gösteriyor.

Kara yolunun Şifalı Su, Tepeköy ve Kabalak mevkilerinde sis nedeniyle sürücüler dikkatli ilerliyor.

Bölgede sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren sis, görüş mesafesini düşürdü.

Güzergahta bulunan trafik ekipleri sürücüleri yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarıyor.

Dik rampaların yanı sıra keskin virajlar bulunan 34 kilometrelik D-655 Batı Karadeniz bağlantı yolunun Akçakoca kesiminde etkili olan sis, havadan görüntülendi.

Batı Karadeniz bağlantı yolunda sis etkili oluyor
Batı Karadeniz bağlantı yolunda sis etkili oluyor
Batı Karadeniz bağlantı yolunda sis etkili oluyor
Batı Karadeniz bağlantı yolunda sis etkili oluyor
Batı Karadeniz bağlantı yolunda sis etkili oluyor

YORUMLAR
500
Alaplı'da belediye sınırlarının genişletilmesi girişimlerine AK Parti'den destek Alaplı'da belediye sınırlarının genişletilmesi girişimlerine AK Parti'den destek İzsu'dan Aliağa'ya Bayram Müjdesi İzsu'dan Aliağa'ya Bayram Müjdesi

Batı Karadeniz, Zonguldak, Tepeköy, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Batı Karadeniz bağlantı yolunda sis etkili oluyor - Son Dakika


Son Dakika
16:51 İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt: Bize güvendiği için teşekkürler
16:50 Trabzonspor taraftarları rakip takımların isminin yazılı olduğu tabutları denize attı
16:40 Johnny Depp'in, Amber Heard ile görüşen Elon Musk'ı dövdüğü öne sürüldü
16:30 Bakan Nebati duyurdu: 6 farklı girişimci modeline yönelik finansman desteği devreye alınıyor
15:53 Yarın gerçekleşecek: Gökyüzünde 4 gezegen aynı çizgide buluşacak
15:26 Marmara'daki deprem sonrası bütün Türkiye'ye uyarı: Nüfusun yüzde 95'i tehlike altında
15:12 Şahan Gökbakar'dan Burak Elmas'a sert tepki
15:08 Erdoğan'a kaldığı odanın numarasının 1453 olması soruldu!
14:52 Rus devlet televizyonunda skandal görüntü: Nükleer saldırı haritası yayınlandı, hangi şehre kaç saniyede füze düşeceği konuşuldu
13:57 CHP'li vekil simsiyah akan Ergene nehrinin kenarından sordu: Hani eylem planı vardı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2022 17:05:12. #1.11#
SON DAKİKA: Batı Karadeniz bağlantı yolunda sis etkili oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement