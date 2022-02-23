Batı Karadeniz Bölgesel Kariyer Fuarı, 25-26 Mart'ta Bolu'da düzenlenecek - Son Dakika

Üniversiteli gençlerin istihdam edilebilirliklerinin artırılması, iş ve staj imkanlarına erişimde fırsat eşitliği sağlanması amacıyla düzenlenen Yetenek Her Yerde Bölgesel Kariyer Fuarları'nın Batı Karadeniz ayağı, 25-26 Mart'ta Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda bölgedeki 17 paydaş üniversite, valilikler, ticaret ve sanayi odaları ile İŞKUR'un destekleriyle düzenlenecek Batı Karadeniz Bölgesel Kariyer Fuarı'nın (BATIKAF) hazırlık çalıştayı, Karacasu beldesindeki otelde yapıldı.

Fuarla ve yapılacak etkinliklerle ilgili bilgilerin verildiği çalıştayda AA muhabirine açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Salim Atay, Türkiye'de üniversitelileşme oranının oldukça yükseldiğine dikkati çekerek, "Ancak istihdam edilebilirliğin de artırılması gerekiyor. Bu amaçla İnsan Kaynakları Ofisi olarak 11 bölgede 'Yetenek Her Yerde' sloganıyla bu organizasyonları desteklemeye karar verdik. Sayın Cumhurbaşkanımız da bu konuda bize çok destek verdi." dedi.

KOBİ'lerin ve ulusal şirketlerin rekabette sürdürülebilirliği sağlamak için en çok yetenekli gençleri kendi kurumlarına çekmeye çalıştığını aktaran Atay, "Dünyada veya ülkemizde rekabette kalıcı olmak istiyorlarsa bunu yapmaları gerekiyor. Bu organizasyonlarla sadece genç istihdamını desteklemiş olmuyoruz, aynı zamanda nitelikli insan kaynağına ihtiyaç duyan bölgesel ve ulusal şirketlerimize onlarla bir araya gelme fırsatı sağlamış oluyoruz." şeklinde konuştu.

"Burada işveren de öğrenci de üniversiteler de kazanıyor"

Kariyer fuarlarının sadece bölgedeki işverenlerin bir araya geldiği fuar olmadığına işaret eden Atay, "Hem uluslararası hem ulusal şirketlerimiz hem de savunma sanayimizin tamamı buraya katılıyor. Aynı zamanda bakanlıklarımız ve bakanlıklara bağlı ilgili kurumlar da katılım sağlıyor. Hem işveren hem öğrenciler tarafından çok iyi geri bildirimler alıyoruz. Burada işveren de öğrenci de üniversiteler de kazanıyor." dedi.

Atay, fuarlara katılmak isteyen ancak gerekli finansal destek açısından sıkıntı çekeceğini düşünen KOBİ'ler için yaptıkları çalışmayla KOSGEB desteği alabilmelerinin önünün açıldığını kaydetti.

Bolu Valisi Ahmet Ümit de etkinlikte yaptığı konuşmada, kamu ve özel sektör kuruluşlarının katılımlarını artırmak ve katılımcılar arası koordinasyonu geliştirmek açısından yapılan çalıştayın önemine dikkati çekti.

BAİBÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı ise Bölgesel Kariyer Fuarları'nın, üniversite öğrencilerini ve mezunlarını Türkiye'nin lider kurum ve kuruluşlarıyla bir araya getiren etkinlikler olduğunu belirterek, önemi giderek artan bu hedeften şaşmadan projeler üretmeyi sürdüreceklerini kaydetti.

Katılımcılar, daha sonra alanlarına göre gruplara ayrılarak BATIKAF'ta yapacakları faaliyetlerle ilgili toplantı gerçekleştirdi.