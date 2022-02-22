Batı Karadeniz'in Efes'inde kazı çalışmaları tekrar başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Batı Karadeniz'in Efes'inde kazı çalışmaları tekrar başladı

22.02.2022 17:47
Batı Karadeniz'in Efes'inde kazı çalışmaları tekrar başladı

- Karadeniz'in Efes'i olarak adlandırılan ve tarihi 2. Yüzyıla kadar uzanan "Prusias ad Hypium" antik tiyatroda hava şartlarını değerlendiren ekipler kazılara yeniden başladı.

- Karadeniz'in Efes'i olarak adlandırılan ve tarihi 2. Yüzyıla kadar uzanan "Prusias ad Hypium" antik tiyatroda hava şartlarını değerlendiren ekipler kazılara yeniden başladı.

Düzce'nin görünen tarihi olan Antik Kent'te olumsuz hava koşulları nedeniyle ara verilen kazı çalışmalarına yeniden başlandı. Düzce Belediyesi tarafından yaklaşık iki senedir 12 ay boyuna dur durak bilmeden yapılan kazı çalışmalarında her fırsatta hava şartları değerlendiriliyor. Kar ve ardından yağmur yağışlarından dolayı ara verilen kazıya güneşin yüzünü göstermesi ile başlandı.

Düzce Belediyesi kazı ekibi arkeologlar eşliğinde kazı çalışmalarına Orta Cavea'da (Orta Basamaklar) devam etmişti. Sahne bölümüne kadar ulaşan ekipler, orta basamakların olduğu bölümün tesviye işlemlerine başladı.

Öte yandan kazı ekipleri, batı tonozlarının üstündeki kazı çalışmalarını da titizlikle yürütmeye devam ediyor.

(Ali Yıldız/İHA)

Batı Karadeniz'in Efes'inde kazı çalışmaları tekrar başladı
Batı Karadeniz'in Efes'inde kazı çalışmaları tekrar başladı

YORUMLAR
500
Üniversiteli öğrencilerden Hopa'ya özel ziyaret Üniversiteli öğrencilerden Hopa'ya özel ziyaret

Düzce Belediyesi, Karadeniz, Düzce, Efes, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Batı Karadeniz'in Efes'inde kazı çalışmaları tekrar başladı - Son Dakika


Son Dakika
17:42 Jason Denayer, Trabzonspor'la iletişim halinde! Futbolcu ezeli rakip Galatasaray için havaalanında yatmıştı
17:29 Aygün Aydın, mor tangasını gösterdiği fotoğrafa yapılan Arzu Sabancı yorumuna ateş püskürdü!
17:29 BİM İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç'tan tepki: Bizlerin de buradaki payı son derece sınırlı
17:11 Çılgın teklifi reddetti! Hagi forması için dünyaları verdiler ama kabul etmedi
16:52 Son Dakika: Erdoğan ve Zelenski telefon görüşmesi gerçekleştirdi! Rusya'nın iki bölgeyi tanıma kararı değerlendirildi
16:41 Ukrayna'da hangi Türk şirketler faaliyette? Olası bir savaş ekonomimize doğrudan tehdit
16:32 Seyhan Soylu'dan yeni iddialar: Ece miras reddi yapmazsa Ece'nin de mallarına haciz konabilir
16:25 Kim askeri olarak daha güçlü? Rusya mı, Ukrayna mı?
16:13 Üç Kız Kardeş bu akşam başlıyor! Türkan, Dönüş ve Derya'nın hayatları nasıl değişecek?
16:09 Masada bu kez Aliyev var! Savaş gerilimi öncesi iki lider uzun masada buluştu, sıcak bir görüntü sergiledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2022 17:53:15. #1.12#
SON DAKİKA: Batı Karadeniz'in Efes'inde kazı çalışmaları tekrar başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement