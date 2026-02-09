Batı Karadeniz ve Marmara'da Fırtına Uyarısı

Batı Karadeniz ve Marmara'da fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'in doğusunda rüzgarın yarın günün ilk saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın aynı gün akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Marmara'da rüzgarın, bugün akşam saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, yarın öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi öngörülüyor.