Batı Karadeniz yaylaları baharın müjdecisi çiçeklerle renklendi - Son Dakika

Hafta içi bazı doğa tutkunlarını ağırlayan yaylalar, ramazanın ardından başlayacak göçlerle yöre halkını misafir edecek.

Şelalelere ve yaylalara kolay ulaşılması nedeniyle yoğun ziyaretçi ilgisi gören kent, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle şimdilerde en sessiz günlerini yaşıyor.

Sarı, mor ve kırmızı tonların yoğun görüldüğü yaylalar, eşsiz manzarasıyla görenleri hayran bırakıyor.

Rakımın 1200 ila 1800 arasında değiştiği Güzeldere , Samandere, Odayeri, Pürenli ve Sinekli yaylaları, açan binbir çeşit çiçekle renklendi.

Düzce 'de havaların ısınmasıyla yaylalarda açan çiçekler doğaseverleri büyülüyor.

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