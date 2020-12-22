Batı Şeria'daki Hristiyan din adamı, yılbaşı hazırlıklarında Filistinlilerin sıkıntılarına dikkati çekiyor - Son Dakika

Batı Şeria'daki Hristiyan din adamı, yılbaşı hazırlıklarında Filistinlilerin sıkıntılarına dikkati çekiyor

22.12.2020 16:55
Batı Şeria'daki Hristiyan din adamı, yılbaşı hazırlıklarında Filistinlilerin sıkıntılarına dikkati çekiyor, System.String[]

Hristiyan din adamı Manuel Musallam, işgal altındaki Batı Şeria'da yılbaşı kutlamaları için yaptığı hazırlıklarda Filistin halkının İsrail işgali nedeniyle yaşadığı sıkıntılara dikkati çekiyor.

Hristiyan din adamı Manuel Musallam, işgal altındaki Batı Şeria'da yılbaşı kutlamaları için yaptığı hazırlıklarda Filistin halkının İsrail işgali nedeniyle yaşadığı sıkıntılara dikkati çekiyor.

"Kudüs'te Adalet ve Barış için Dünya Halk Meclisi" Başkanı Peder Musallam (83), Ramallah'ın kuzeyindeki Birzeit beldesindeki evinde yılbaşı kutlamaları kapsamında alışılmışın dışına çıkarak bir çadır kurdu.

Çadırı, "Mesih İsa'nın İltica Mağarası" şeklinde tanımlayan ve her bir Filistinli mülteciyi temsil ettiğini belirten Musallam, bu yıl evinde kurduğu bu çadırla vatanından çıkarılan ve sığınmacı olarak sıkıntılı bir yaşama mahkum edilen Filistin halkının içinde bulunduğu duruma dikkati çekmek istediğini söyledi.

Çadırı, ışıklarla, Filistin halkının geleneksel simgeleri, Hazreti Meryem ve Mesih heykelleri ile süsleyen Musallam, "Mesih (İsa), fakirlik, zulüm ve iltica gibi şartlarda yaşamış bir Filistinli idi. Bugün Filistin halkı da aynı şartlar altında yaşıyor. Bu çadır da Filistinli mültecilerin hikayesini anlatıyor." dedi.

Çadırın başına topladığı akraba çocuklarına Mesih'in hikayesini, sığınmacılığı ve Nekbe'yi (Büyük Felaket) anlattığını aktaran Musallam, "Çocuklara diyorum ki; Mesih, tıpkı amcan ve dayın gibi bir Filistinliydi. Hepimiz zulüm gören mültecilerdeniz. Daha sonra da onlara Filistinli mültecilerin hikayesini anlatıyorum ve onlardan mültecilere dua etmelerini istiyorum. " ifadelerini kullandı.

Musallam, iltica hikayelerinin psikolojik olarak kendisini de çok etkilediğini, erkek ve kız kardeşleri ile bazı akrabalarının evlerinden zorla çıkarılıp göçe zorlandığını anlattı.

Uluslararası toplumun "taraflı" tavrına tepki

Uluslararası toplumun İsrail'in tarafını tutan ve Filistinlilerin acılarına aldırış etmeyen tavrına tepki gösteren Musallam, şunları söyledi:

"Mesih, Filistin'de doğdu. Bu, üzerinde bulunduğumuz toprakların, barış toprakları olduğu mesajıdır. Ancak Filistinliler bugün, bu topraklarda acı çekiyor; savaş, yıkım görüyor; korkuyor. Bugün bu topraklarda barış kalmadı. Filistin halkı haklarını almadan da barış gelmeyecektir."

Hristiyan din adamı, kurduğu çadırla dünyaya, "İşkence altındaki Filistinlilere ne yardımınız oldu?", "Barış mesajı nerede?" mesajı verdiğini kaydederek, "Ayrıca dünyaya diyoruz ki: Nefret ektiniz. Bu yüzden şerden başka bir şey biçmedik. Filistin meselesiyle ilgili aldığınız hiçbir kararı da uygulamadınız." ifadelerini kullandı.

Musallam sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hristiyan kimseye saygı göstermeyen Kıyamet Kilisesi'ne de Doğuş (Mehd) Kilisesi'ne de saygı göstermez. Müslüman'a saygı göstermeyen Mescid-i Aksa'ya da saygı göstermez. Bu dünyaya bir tepki mesajıdır. Onlara 'Yeter' diyoruz."

Filistin topraklarında yılbaşı hüzünle karşılanıyor

İsrail ablukası altındaki Gazze'deki insani durumun kötüleşmesine de dikkati çeken Musallam, Gazze'de mutluluk zamanı olması gereken yılbaşının hüzünle karşılandığını dile getirdi.

Musallam, Kudüs ve Batı Şeria'da da İsrail'in gerçekleştirdiği yıkımlar nedeniyle insanların yılbaşını mutlu karşılayamadığını ifade etti.

Filistinliler, İsrail'in 14 Mayıs 1948'de işgal ettiği Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlileri zorunlu göçe tabi tutulması nedeniyle 15 Mayıs'ı "Nekbe" (Büyük Felaket) olarak anıyor.

İsrail güçleri Nekbe sırasında yaklaşık 1 milyon Filistinliyi zorla topraklarından çıkararak sürgün etti, Filistinlilere ait 675 köy ve kasaba yok edildi, binlerce Filistinli öldürüldü.

Nekbe'den dolayı halihazırda Filistinlilerin yüzde 80'i mülteci durumunda dünyanın farklı yerlerinde yaşıyor.

Batı Şeria, Hristiyan, Filistin, İsrail, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Batı Şeria'daki Hristiyan din adamı, yılbaşı hazırlıklarında Filistinlilerin sıkıntılarına dikkati çekiyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 'çıplak arama' paylaşımlarına soruşturma başlattı TÜİK'in asgari ücret önerisi kabul edilirse en yüksek işsizlik maaşı 2.827 liraya çıkacak Metropoll'ün anketine göre Kürt seçmenin %29,3'ü AK Parti'ye, %32'si HDP'ye oy veriyor Cinsel içerikli film stüdyosuna baskın! 15 kadını günde 16 saat çalıştırmışlar Yusuf Yazıcı'dan Özkan Sümer'e duygusal veda: Formayı imzaladım ama sana yetişemedim BionTech-Pfizer aşısı olan sağlık çalışanları yan etkileri sıraladı: Koluma yumruk yemiş gibi oldum Basılan kıraathanenin sahibinin sözleri şok etti: Abimi koronadan kaybettim, ama virüsün varlığına inanmıyorum Annesi en yakın arkadaşıyla kaçan genç: Uygunsuz fotoğraflarını, konuşmalarını gördüm
Marsilya'ya transfer olan Nagatomo'ya Fransız gazeteciden sert eleştiri Marsilya'ya transfer olan Nagatomo'ya Fransız gazeteciden sert eleştiri         
16:55
15 yaşındaki kız, kendi doğum günü partisinde 10 erkek tarafından cinsel istismara uğradı 15 yaşındaki kız, kendi doğum günü partisinde 10 erkek tarafından cinsel istismara uğradı         
16:44
Aldığı kilolardan dolayı günlerce konuşulan fenomen Duygu Özaslan eski formuna geri döndü Aldığı kilolardan dolayı günlerce konuşulan fenomen Duygu Özaslan eski formuna geri döndü         
15:38
Son dakika! Pfizer/BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısının adı belli oldu: Comirnaty Son dakika! Pfizer/BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısının adı belli oldu: Comirnaty         
15:26
Kılıçdaroğlu'ndan AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık'a çağrı: Ya özür dile ya da istifa et Kılıçdaroğlu'ndan AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık'a çağrı: Ya özür dile ya da istifa et         
14:58
Motosikletin çarptığı yavru fil, kalp masajıyla hayata döndürüldü! Kurtarma anı anbean kamerada Motosikletin çarptığı yavru fil, kalp masajıyla hayata döndürüldü! Kurtarma anı anbean kamerada         
14:54
Paris Saint-Germain ve Juventus'un tokenları 24 saatte 300 milyon dolarlık işlem hacmiyle rekor kırdı Paris Saint-Germain ve Juventus'un tokenları 24 saatte 300 milyon dolarlık işlem hacmiyle rekor kırdı         
14:44
Son Dakika: Türkiye'de 6 milyar dolarlık altın rezervi bulundu Son Dakika: Türkiye'de 6 milyar dolarlık altın rezervi bulundu         
14:35
MAK Danışmanlık son anket sonuçlarını paylaştı! MHP ve HDP baraj altında kalıyor MAK Danışmanlık son anket sonuçlarını paylaştı! MHP ve HDP baraj altında kalıyor         
13:56
Kim Kardashian bin takipçisine 500 dolar gönderecek Kim Kardashian bin takipçisine 500 dolar gönderecek         
13:51
Fiziki SIM kartlar tarih oluyor! eSIM uygulaması 2021'de başlıyor Fiziki SIM kartlar tarih oluyor! eSIM uygulaması 2021'de başlıyor         
13:42
Son dakika: Asgari ücret zammı için 3. toplantı sona erdi! İşte TÜİK'in önerdiği rakam Son dakika: Asgari ücret zammı için 3. toplantı sona erdi! İşte TÜİK'in önerdiği rakam         
13:38
Fenomen gelin adayı Naz Mila, reklam için iç çamaşırlarıyla video çekince takipçileri tepki gösterdi Fenomen gelin adayı Naz Mila, reklam için iç çamaşırlarıyla video çekince takipçileri tepki gösterdi         
11:43
"Kiralarımla geçiniyorum" diyen Mehmet Ali Erbil evliliğe yeşil ışık yaktı         
10:50
Sosyal medyada viral oldu! Balkonda Sosyal medyada viral oldu! Balkonda "Canım sıkılıyor" diye bağıran vatandaşa komşudan beklenmedik cevap         
10:03
Elektrik faturası 75 liranın üzerinde gelenler serbest tüketici olabilecek Elektrik faturası 75 liranın üzerinde gelenler serbest tüketici olabilecek         
10:01
Adana'da fıkra gibi olay! Gömmeden önce öptüler, cenazedeki herkes korona oldu Adana'da fıkra gibi olay! Gömmeden önce öptüler, cenazedeki herkes korona oldu         
09:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2020 17:01:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Batı Şeria'daki Hristiyan din adamı, yılbaşı hazırlıklarında Filistinlilerin sıkıntılarına dikkati çekiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei