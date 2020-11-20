Batman Atatürk Parkı'na Yılmaz Güney köşesi - Son Dakika

BATMAN Atatürk Parkı'nın bir bölümü Yılmaz Güney köşesine dönüştürüldü. Yazın açık hava sineması günlerinin gerçekleştirileceği alana asılan panolarda sanatçının özgeçmişi ve portreleri yer aldı.

Batman Belediyesi, Turgut Özal Bulvarı'nda bulunan Atatürk Parkı'nın atıl durumunda olan alanını Yılmaz Güney köşesine çevirdi. Köşeye, ışıklandırma, mini havuz ve oturma alanlarının yanı sıra sanatçının hayatının ve portrelerinin asıldığı panolar yerleştirildi. Alanda yazın açık hava sinema günleri düzenlenecek. Vali ve Belediye Başkanvekili Hulusi Şahin, Yılmaz Güney adını yaşatacak yaşam alanını önemsediklerini belirterek, "Çalışmalar kısa bir sürede tamamlandı. Yaya trafiğinin yoğun olduğu güzergaha kazandırdığımız yaşam alanında vatandaşlarımız dinlenebilecek. Bu alan sanatçımızın adıyla özdeşleşmiş olacak. Yaz mevsiminde bu alanda açık sinema günleri de yapılabilecek. Biz de Yılmaz Güney'i seviyoruz. Bu alanı da adına yakışır hale getirdik" dedi.

VATANDAŞLAR MEMNUNYeni düzenlemeyi gören bazı vatandaşlar, sanatçının portresi önünde öz çekim yaparken, parkı gezmeye gelen Yakup Yaman, "Yılmaz Güney, bizim için büyük bir insandır. Bizim için yeri ayrıdır. Batman'a böyle bir şey gerekiyordu" diye konuştu.Kadri Ecer ise, değerlerin kaybolmaması adına güzel bir çalışma yapıldığını ifade ederek, "Emeği geçenlere teşekkür ederiz. Yılmaz Güney'i her kesim seviyor" ifadelerini kullandı.



