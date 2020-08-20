- Batman'da 2 portatif havuz açıldı

BATMAN - Gençlik ve Spor Bakanlığı öncülüğünde başlatılan 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi kapsamında Batman'da 2 portatif havuz açıldı.

Proje kapsamında 8-17 yaş arasındaki kız ve erkek birçok öğrenci haftanın 5 günü ayrı seanslarda yüzme öğrenecek. Yüzme eğitimleri pandemi şartlarına uygun, sosyal mesafeli ve bakanlığın uygun gördüğü şartlarda veriliyor. Havuz kurslarına yeni başlayan öğrencilere Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Şafi Özperk ücretsiz bone hediye etti. Ateşleri ölçülerek havuza alınan çocuklar mutluluklarını gizleyemedi. Daha önce Batman Çayında yüzdüklerini belirten çocuklar da havuzların açılmasından memnun kaldıklarını, bundan sonra havuzda yüzeceklerini söyledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Şafi Özperk, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Batman Gençlik Spor ailesi olarak heyecanlıyız ve mutluyuz çünkü bugün bakanlığımızın Batman'a kazandırdığı 2 portatif havuzunun açılışını öğrencilerimizle beraber yapıyoruz. Batman merkez ve Gercüş ilçemizde toplam 2 portatif havuzumuz hizmete girdi. Antrenörlerimiz ve cankurtaranlarımızla bakanlığımızın başlattığı 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi kapsamında yüzme eğitimlerimiz başladı. Bu havuzlarla beraber Batman merkezde havuz sayımız 5'e çıktı. İlçelerde ise Gercüş ve Kozluk'ta birer havuz olmak üzere toplamda 7 havuzumuz oldu. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın Batman'a kazandırdığı yatırımlar itibariyle Batman gençliği ihya oldu. Umuyorum ki ve diliyorum ki etrafı kara suları ile çevrili il olan Batman'da boğulma vakaları azalır ve bizimde öğrettiğimiz yüzme öğrenen gençlerimiz en az ölüm olaylarını azaltırlar. Gençlerimizi yüzme öğrenmek için havuzlara bekliyoruz" dedi.