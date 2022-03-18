Batman'da Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yılı coşkuyla kutlandı - Son Dakika
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Batman'da Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yılı coşkuyla kutlandı

18.03.2022 19:03

Batman'da Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yılı coşkuyla kutlandı Batman'da 18 Mart Çanakkale Zaferinin 107. yıl dönümü, düzenlenen çeşitli etkinlik ve programlarla kutlandı.

Batman'da Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yılı coşkuyla kutlandı

BATMAN - Batman'da 18 Mart Çanakkale Zaferinin 107. yıl dönümü, düzenlenen çeşitli etkinlik ve programlarla kutlandı.

Batman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nde çeşitli etkinlik ve programlarla 18 Mart Çanakkale Zaferinin 107. yıl dönümü kutlandı. Valilik protokol alanında düzenlenen törene Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, Batman Üniversitesi rektörü Prof. Dr. İdris Demir, Garnizon Komutanı İhsan Kaplan ve şehit aileleri katıldı.

Konuşmaların ardından Çanakkale Zaferi kutlama programı, Kur'an'ı Kerim tilaveti, sine vizyon gösterimi, tiyatro, oratoryo, Çanakkale şiirleri okunması, Çanakkale Şehitlerini anlatan müzik dinletisi ile son bulurken dallarında dereceye giren öğrencilere de ödülleri takdim edildi.

Batman'da Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yılı coşkuyla kutlandı
Batman'da Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yılı coşkuyla kutlandı
Batman'da Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yılı coşkuyla kutlandı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Batman'da Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yılı coşkuyla kutlandı - Son Dakika


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