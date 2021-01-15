CoronoVac aşısı sağlık çalışanlarına uygulanmaya devam ediyor - Son Dakika

CoronoVac aşısı sağlık çalışanlarına uygulanmaya devam ediyor

15.01.2021 13:59

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca analizleri tamamlandıktan sonra "Acil Kullanım Onayı" verilen CoronaVac aşısının ilk dozu Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık çalışanlarına uygulanmaya devam ediyor.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca analizleri tamamlandıktan sonra "Acil Kullanım Onayı" verilen CoronaVac aşısının ilk dozu Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık çalışanlarına uygulanmaya devam ediyor.

Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde aşı odalarında, sağlık çalışanlarına, barkodlarla aşıları yapılıyor. Aşısını olanlar olası bir yan etkinin ortaya çıkması durumunda hızlı müdahale edilebilmesi için 30 dakika bekleme salonlarında müşahede altında bekletiliyor.

Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde aşı olan İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Pamukçu, sağlık çalışanları tarafından yoğun başvuru olduğunu söyledi.

İlk gün 1600 sağlık çalışanının aşılandığını belirten Pamukçu, ikinci günde de aşı çalışmasının devam ettiğini kaydetti.

Batman'da toplam 6 bin sağlık çalışanının randevulu bir şekilde merkez hastanelerde, ilçe devlet hastanelerinde, aile sağlık merkezlerinde ve özel hastanelerde aşılanacağını bildiren Pamukçu, şöyle dedi:

"Bu aşıya bu dönemde erişebilmek bir şans. Bu şansa ben de sahip oldum. Sağlık çalışanlarımızın sağlığı her şeyin önünde. Daha iyi bir sağlık hizmeti verebilmek için sağlık çalışanlarımızın sağlığını öncelikli olarak korumak gerekiyor. Bu hastalıktan bir an önce kurtulup normal hayatımıza dönmek dileğiyle. Tüm sağlık çalışanı arkadaşlarımıza da emeklerinden dolayı sonsuz şükranlarımızın sunuyorum."

Toplum bağışıklığı oluşabilmesi için bu tarz bulaşıcı hastalıklarda aşı olmazsa olmaz bir yöntem olduğunu vurgulayan Pamukçu, kullandıklarının aşının da çok güvenli olduğunu anlattı.

Pamukçu, "İnaktif virüs aşısı olarak kullanılan bir yöntem. Tüm sağlık çalışanlarımız, yöneticilerimiz, bakanlık yetkililerimiz ve devlet büyüklerimiz bu aşıyla aşılanmakta. Kendimize ve sağlık çalışanlarına uyguladığımız aşıyı vatandaşlarımıza da öneriyoruz." diye konuştu.

CoronoVac aşısı sağlık çalışanlarına uygulanmaya devam ediyor
CoronoVac aşısı sağlık çalışanlarına uygulanmaya devam ediyor
CoronoVac aşısı sağlık çalışanlarına uygulanmaya devam ediyor
CoronoVac aşısı sağlık çalışanlarına uygulanmaya devam ediyor

Türkiye, Pamukçu, Batman, İlaç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel CoronoVac aşısı sağlık çalışanlarına uygulanmaya devam ediyor - Son Dakika


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