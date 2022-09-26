Batman'da 7 kilo 82 gram eroin, 3 kilo 100 gram skunk ele geçirildi

Batman'da düzenlenen iki uyuşturucu operasyonunda, 7 kilo 82 gram eroin, 3 kilo 100 gram skunk ele geçirildi, gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yaparak toplum sağlığına ve toplumsal huzura zarar veren ve bu yolla haksız kazanç elde eden şahıslara yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor.

Bu kapsamda 20 Eylül'de bir araçta yapılan aramada 7 kilo 82 gram eroin ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Seyitler Mahallesi'nde bir ikamette yüklü miktarda uyuşturucu madde saklandığının tespit edilmesi üzerine söz konusu adrese operasyon yapıldı.

Evde yapılan aramada, 3 kilo 100 gram skunk bulundu, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede sulh ceza hakimliğine çıkarılan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı, 2 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.