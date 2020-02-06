Batman'da geçen yıl 1040 terör operasyonu yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Batman'da geçen yıl 1040 terör operasyonu yapıldı - Son Dakika

Batman'da geçen yıl 1040 terör operasyonu yapıldı

6 saat önce

Batman'da 2019 yılında 1040 terör operasyonu düzenlendi.

Batman'da geçen yıl 1040 terör operasyonu yapıldı, System.String[]

Batman'da 2019 yılında 1040 terör operasyonu düzenlendi.

Vali Hulusi Şahin, Batman İl Jandarma Komutanlığındaki toplantıda yaptığı konuşmada, terörle mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü söyledi.

İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İsa Çakmak ise 2019'daki asayiş, terör, kaçakçılık ve trafik uygulamaları gibi faaliyetlere ilişkin sunum yaptı.


Geçen yıl düzenledikleri 1040 terör operasyonunda 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini işaret eden çakmak, "13 kaleşnikof, 2 roketatar, 10 roketatar mühimmatı, 13 el Bombası, 88 kilogram amonyum nitrat, 5,5 kilogram TNT, 3 bin 665 fişek, 3 el telsizi ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Ayrıca 5 teröristin çalışmalar sonucu ikna edilerek güvenlik güçlerine teslim olmaları sağlanmıştır." dedi.

Kaçakçılıkla mücadele kapsamında 352 olaya müdahale edildiğini aktaran Çakmak, "Olaylarda 8 silah, 21 kilogram esrar, 571 kök kenevir, 80 bin 325 paket sigara ve 372 bin 484 litre petrol türevi malzeme ele geçirildi, 542 düzensiz göçmen yakalanarak İl Göç İdaresine teslim edilmiş ve 7 organizatör hakkında adli işlem yapılmıştır." diye konuştu.

Toplantıya Batman Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Mete, İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç ile Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu da katıldı.

Jandarma, Batman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 04:32 Kaynak: AA
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