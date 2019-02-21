Son Dakika Haberleri: Batman'da İşçi Servisi ile Kamyonet Çarpıştı: 11 Yaralı

Batman'da İşçi Servisi ile Kamyonet Çarpıştı: 11 Yaralı

49 dakika önce

Batman'da işçi servisi ile kamyonetin çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.

Batman'da İşçi Servisi ile Kamyonet Çarpıştı: 11 Yaralı, System.String[]
Batman'da işçi servisi ile kamyonetin çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, tekstil firmasında çalışan işçileri taşıyan Sinan Yılmaz yönetimindeki 72 EP 737 plakalı minibüs, Petrolkent Mahallesi Dicle Caddesi'nde Mehmet Gök'ün kullandığı 56 KE 596 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada sürücülerin yanı sıra servisteki 9 işçi yaralandı.


112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 01:28 Kaynak: AA

İşçi, Batman, Güncel
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