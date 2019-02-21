Batman'da İşçi Servisi ile Kamyonet Çarpıştı: 11 Yaralı
49 dakika önce
Batman'da işçi servisi ile kamyonetin çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.
Batman
'da işçi servisi ile kamyonetin çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, tekstil firmasında çalışan işçileri taşıyan Sinan Yılmaz yönetimindeki 72 EP 737 plakalı minibüs, Petrolkent Mahallesi Dicle
Caddesi'nde Mehmet Gök'ün kullandığı 56 KE 596 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Kazada sürücülerin yanı sıra servisteki 9 işçi yaralandı.
112 Acil Servis
ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 01:28 Kaynak: AA
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