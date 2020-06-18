Batman'da kaçak et kesimi masaya yatırıldı - Son Dakika

Batman Valisi Hulusi Şahin başkanlığında düzenlenen toplantıda kentteki kaçak et kesimi ele alındı.

Vali Şahin yaptığı açıklamada, düzensiz ve usulsüz kesimlerin ciddi problemlere sebep olduğunu belirterek, Batman Belediyesi, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışmasıyla denetimlerin yapılacağını söyledi.

Kurallara uymayan kasaplara ağır yaptırımlar uygulanacağını aktaran Şahin, şöyle konuştu:

"Herkes, usulüne uygun müstahsil makbuzu kesilmiş, mezbahaneye girmiş ve mezbahaneden faturalandırılmış ve mühürlenmiş etleri kasaplarında satacak. Satmadıkları takdirde çok ağır yaptırımlarla karşı karşıya kalacaklar. Bu denetim mekanizması sağlandığı taktirde toplum olarak daha sağlıklı et yemiş olacağız."