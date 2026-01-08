Batman'da Karla Mücadele: 57 Hasta Kurtarıldı - Son Dakika
Batman'da Karla Mücadele: 57 Hasta Kurtarıldı

08.01.2026 11:09
Batman'da yoğun kar nedeniyle kapanan yollarla 57 hasta UMKE ve 112 Acil ekipleri tarafından kurtarıldı.

BATMAN'da etkili olan kar nedeniyle yolu kapanan yerleşim yerlerindeki 57 hasta, Valilik koordinesinde İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından, yer yer eksi 12 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı ve görüş mesafesinin azaldığı koşullara rağmen, araziye uygun 4x4 araçlarla kurtarılarak hastaneye götürüldü. Batman Afet Birim ve UMKE Sorumlusu Hüseyin Temiz, "Ekiplerimiz olay yerine ulaştıklarında ilk karşılaştıklarının, genelde hasta yakınlarının gözlerinde büyük bir umut ışığı olduğunu hissettiklerini bize aktardılar" dedi.

Batman'da son 1 haftada etkili olan yoğun kar yağışı ve tipinin ardından, hem kent merkezi hem de ilçelerde birçok yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Valilik koordinesinde İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı UMKE ile 112 Acil Sağlık ekipleri kardan yolları kapanan yerleşim yerlerinde mahsur kalan acil hastalar için çalışma yaptı. Coğrafyanın zorlu olması, yoğun tipi ve eksi 12 dereceleri bulan hava sıcaklığı nedeniyle hastalara ulaşmak zor olsa da UMKE ekipleri araziye uygun 4x4 araçlarla; beyin kanaması, diyaliz hastası, havale ve yüksek ateş, yüksekten düşme gibi kritik vakalarda zamanla yarıştı. Ekipler, bu şekilde son 1 haftada 57 hastaya ulaşarak ilk müdahalelerinin ardından hastaneye sevklerini sağladı.

'EKİPLERİMİZ VAKAYA ULAŞMAKTAN GERİ DURMADI'

Hasta yakınlarının kendilerini görünce mutlu olduklarını ifade eden Batman Afet Birim ve UMKE Sorumlusu Hüseyin Temiz, "228 personelle 1 haftadır aralıksız şekilde sahada aktif olarak tüm vakalara ulaşım sağlayabilmek için görev almaktayız. UMKE ekiplerimiz son 1 hafta içerisinde 112 ambulanslarımızla beraber mahsur kalmalı toplam 57 vakaya müdahale etmiş olup, bu vakaların titizlikle ambulanslara nakli sağlanmış, oradan da güvenli bir şekilde hastanelere nakli sağlanmıştır. Çağrı merkezimize çağrılar düşmesi sonucu kırsal kesimlerimizde özellikle ulaşımı zor yerlerde, yoğun tipinin olduğu, eksi 12 dereceleri bulan zorlu hava şartlarına rağmen 112 ekiplerimizle beraber hastaya ulaşmak için büyük emek sarf etmekteyiz. Bunun sonucunda hastaya ulaştıktan sonra ilk müdahalesini yapıp, ambulansa güvenli şekilde naklini sağlıyoruz. Ambulansla da uygun hastaneye nakli sağlanmaktadır. Coğrafi şartların zor olduğu yerlerde özellikle uzun süren vakalarımız oldu. İlk 2 gün özellikle yoğun tipinin etkili olduğu ve görüş mesafesinin neredeyse hiç olmadığı yerlerde ekiplerimiz vakaya ulaşabilmek için zamanla yarıştılar. Çok uzun süren vakalarımız olmasına rağmen ekiplerimiz hiçbir şekilde vakaya ulaşmaktan geri durmadılar. Ekiplerimiz olay yerine ulaştıklarında ilk karşılaştıkları manzaranın genelde hasta yakınlarının gözlerinde büyük bir umut ışığı olduğunu hissettiklerini bize aktardılar. Bütün geri dönüşler bu şekilde, hasta yakınlarından. Bu kadar zorlu şartlara rağmen hiçbir şekilde geri durmayıp buraya vardıkları için sonsuz teşekkürlerini bizlere sürekli ilettiler. Hasta yakınları, ekiplerimizi büyük bir umutla ve mutlulukla karşıladılar" dedi.

'PERSONELİMİZ BÜYÜK ÖZVERİ GÖSTERDİ'

İl Ambulans Servisi Başhekimi Doktor Gökhan Üneşi de "Bizler acil sağlık hizmetleri olarak 7 gün 24 saat esasına göre hizmet vermekteyiz. Yoğun kar yağışının başladığı günden itibaren bu hizmetin aksamaması adına aktif ambulans sayılarımızı ve aktif personel sayımızı arttırdık. Batman Valiliğimizin başkanlığında diğer kurumlarla büyük bir koordinasyon içerisine girerek tüm acil yardım taleplerini karşıladık. Bu süreçte acil yardım ambulanslarımızı ve paletli ambulansımızı kullandık. Ulaşımı zor olan köylerden ivedilikle vakalarımızın hastanelere ulaşımını sağladık. Tüm personelimiz bu süreçte gerçekten büyük bir özveri göstererek çalıştı. Yeri geldi karda yürümek zorunda kaldı, yeri geldi hastalara ulaşmak adına zorlu yollara girdi. Kendilerine buradan da teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,

Kaynak: DHA

