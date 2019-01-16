Aybüke Öğretmenin Şehit Edilmesiyle İlgili 5 Sanığa 18'er Yıl Hapis Cezası Verildi

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Yargının kararına karışmak istemem ama;18 yıl ne demek yataçagı 11 yıl. acaba 11 yıl sonra Aybüke öğretmen geri geleçekmi?. bence ömür boyu ceza verilmeli. ve hatta derisini jiletle yüzmeliki acının ne demek olduğunu anlasınlar. bu şekilde cezai müeyyide uygulanırsa daha çok aybükeler kurban gider. Kızımızın yattıgı yer cennet mekanı olsun. acılı ailesine sabırlar versin.