Aybüke Öğretmenin Şehit Edilmesiyle İlgili 5 Sanığa 18'er Yıl Hapis Cezası Verildi
1 saat önce
Batman'da müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın şehit edildiği terör saldırısıyla ilgili yargılanan 5 sanık, 18'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Batman'da müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın şehit edildiği terör saldırısıyla ilgili yargılanan 5 sanık, 18'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.
NE OLMUŞTU?
2017 yılında Batman ilçe merkezinde Belediye Başkanı Veysi Işık'ın bulunmadığı sırada aracına PKK'lı teröristler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda seken kurşunlar, olay yerinden geçen Kozluk Çok Programlı Anadolu Lisesinde görevli 22 yaşındaki Şenay Aybüke Yalçın'ın bulunduğu araca isabet etti. Ağır yaralanan öğretmen, kaldırıldığı hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 01:44 Kaynak: AA
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