Son Dakika Haberleri: Aybüke Öğretmenin Şehit Edilmesiyle İlgili 5 Sanığa 18'er Yıl Hapis Cezası Verildi

Aybüke Öğretmenin Şehit Edilmesiyle İlgili 5 Sanığa 18'er Yıl Hapis Cezası Verildi

1 saat önce

Batman'da müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın şehit edildiği terör saldırısıyla ilgili yargılanan 5 sanık, 18'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Batman'da müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın şehit edildiği terör saldırısıyla ilgili yargılanan 5 sanık, 18'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

NE OLMUŞTU?

2017 yılında Batman ilçe merkezinde Belediye Başkanı Veysi Işık'ın bulunmadığı sırada aracına PKK'lı teröristler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda seken kurşunlar, olay yerinden geçen Kozluk Çok Programlı Anadolu Lisesinde görevli 22 yaşındaki Şenay Aybüke Yalçın'ın bulunduğu araca isabet etti. Ağır yaralanan öğretmen, kaldırıldığı hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 01:44 Kaynak: AA

3. Sayfa, Güncel
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YORUMLAR (13)
  • ERSİN: 18 YIL NEDİR YA BÖYLE ADALETMİ OLUR VER MÜEBBETİ GİTSİN BİRDE BU İBNELER SERBESTMİ KALACAK HAY SİZİN VERECEĞİNİZ KARARA Cevap Yaz 11 0 Yayından Kaldır
  • melek: ŞUANDA ADAYIM BİR GÜN HAKİM OLMAK NASİP OLURSA BU KADAR AZ CEZA VERMİCEM KESİNLİKLE.KADIN VE COCUK CİNAYETLERİNE EN ÜST CEZA VERİLMELİ.Kİ BU BİR TERÖR OLAYI 18 YIL NE BE ! Cevap Yaz 5 0 Yayından Kaldır
  • Karanlık: Yargının kararına karışmak istemem ama;18 yıl ne demek yataçagı 11 yıl. acaba 11 yıl sonra Aybüke öğretmen geri geleçekmi?. bence ömür boyu ceza verilmeli. ve hatta derisini jiletle yüzmeliki acının ne demek olduğunu anlasınlar. bu şekilde cezai müeyyide uygulanırsa daha çok aybükeler kurban gider. Kızımızın yattıgı yer cennet mekanı olsun. acılı ailesine sabırlar versin. Cevap Yaz 8 0 Yayından Kaldır
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