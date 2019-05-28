Son Dakika Haberleri: Batman'da park halindeki motosiklet çalındı
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Batman'da park halindeki motosiklet çalındı

2 saat önce

Batman'da bir marketin önüne park edilen motosiklet, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından çalındı.

Batman'da park halindeki motosiklet çalındı, System.String[]
Batman'da bir marketin önüne park edilen motosiklet, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından çalındı.

Batman'da bugün saat 14.00 sularında market alışverişi yapmak isteyen Yusuf Atılgan 72 EE 745 plakalı motosikletini dükkanın önünde park etti. Alışveriş sonrası marketin kapısına bıraktığı motosikletini yerinde bulamayan Atılgan, durumu hemen polise bildirdi. Atılgan, 72 EE 745 plakalı motosikletini gören vatandaşların durumu hemen 155 polis imdat ekiplerine bildirmesini isterken, güvenlik güçleri de olayla ilgili inceleme başlattı. - BATMAN
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 06:57 Kaynak: İHA
Yusuf Atılgan, Batman, 3. Sayfa
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