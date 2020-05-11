Batman'da sürüye saldıran kurtlar 4 keçi ve bir tayı telef etti - Son Dakika

Batman'ın Gercüş ilçesinde sürüye saldıran kurtlar 4 keçi ve bir tayı telef etti.



Seki köyünde besici Ahmet Işık'ın dağlık alanda otlattığı sürüsüne kurtlar saldırdı.

4 keçi ve bir tayı telef olan Işık, yaptığı açıklamada, köyün yakınlarında keçileri otlatırken köpeklerin seslerinin yükselmesi üzerine dışarı çıktıklarını, bu sırada kurtların saldırısının gerçekleştiğini belirtti.

Kurtlara, köylülerle müdahale ettiklerini dile getiren Işık, daha fazla hayvanın telef olmasını engelledikleni kaydetti.