Batman'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Batman'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

Batman'da trafik kazası: 1 yaralı

6 saat önce

Batman'da önce orta refüje ardından beton bloklara çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Batman'da trafik kazası: 1 yaralı, System.String[]

Batman'da önce orta refüje ardından beton bloklara çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hasankeyf'ten gelen Yakup Bakırtaş'ın kullandığı henüz plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç Yavuz Selim Mahallesi girişinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine orta refüje çarptı.


Çarpmanın etkisi ile takla atan araç, Şehit Hasan Gül Polis Merkezi önündeki beton bloklara çarparak durdu. Bloklara dayalı şekilde dik duran araç daha sonra çekici yardımıyla kaldırıldı.

Yaralı Bakırtaş, 112 Acil Sağlık ekiplerince Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yavuz Selim Mahallesi, Hasankeyf, Batman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 03:52 Kaynak: AA
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