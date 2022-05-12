Batman'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı - Son Dakika
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Batman'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı

12.05.2022 14:08
Batman'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı

Batman Veysel Karani Anadolu İmam Hatip Lisesinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı.

Batman Veysel Karani Anadolu İmam Hatip Lisesinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı.

Okul bahçesinde düzenlenen fuarda öğrenciler tarafından hazırlanan 44 proje tanıtıldı.

Okul Müdürü Mehmet Siraç Dakak, fuarın TÜBİTAK'ın destekleriyle hazırlandığını belirtti.

Fuarda 90 öğrencinin hazırladığı projelerin sergilediğini aktaran Dakak, "Bir yıllık çalışmanın emeği olan bilim fuarımızın hazırlanmasında 90 öğrenci, 30 danışman öğretmen görev aldı." dedi.

İmkan sağlanması halinde öğrencilerin güzel projelere imza attığını kaydeden Dakak, projelerin hazırlanmasında emeği geçen öğretmenlere teşekkür etti.

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Veysel Karani, Bilim Fuarı, İmam Hatip, Batman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Batman'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Batman'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı - Son Dakika
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