Son Dakika Haberleri: Batman'da Typ ile 2 Bin Kis¸i İstihdam Edilecek

Batman'da Typ ile 2 Bin Kis¸i İstihdam Edilecek

1 saat önce

Batman'da Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında 2 bin kişi istihdam edilecek.

Batman'da Typ ile 2 Bin Kis¸i İstihdam Edilecek, System.String[]
Batman'da Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında 2 bin kişi istihdam edilecek.

Batman İŞKUR Müdürü Besim Eviz, program kapsamında 2 bin kişinin 6 ay istihdam edileceğini belirterek, bugün başlayan başvuruların 11 Ocak'a kadar süreceğini söyledi.

Projedeki hedefin dar gelirlilerin işe alınması olduğunu dile getiren Eviz, istihdam edilecek kişilerin kura ile belirleneceğini aktardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 03:14 Kaynak: AA

İŞKUR, Batman, Güncel
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