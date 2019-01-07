Batman'da Typ ile 2 Bin Kis¸i İstihdam Edilecek
1 saat önce
Batman'da Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında 2 bin kişi istihdam edilecek.
Batman
'da Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında 2 bin kişi istihdam edilecek.
Batman İŞKUR
Müdürü Besim Eviz
, program kapsamında 2 bin kişinin 6 ay istihdam edileceğini belirterek, bugün başlayan başvuruların 11 Ocak'a kadar süreceğini söyledi.
Projedeki hedefin dar gelirlilerin işe alınması olduğunu dile getiren Eviz, istihdam edilecek kişilerin kura ile belirleneceğini aktardı.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 03:14 Kaynak: AA
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