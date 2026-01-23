Batman\'da Uyuşturucu Tüccarı Yakalandı

Batman'da uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Batman İl Jandarma Komutanlığı tarafından, "Uyuşturucu ticaretinden aranan şahısların yakalanmasına yönelik" olarak 21 Ocak 2026 tarihinde operasyon düzenlendi. Operasyonda 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.S. isimli şahıs, yapılan takip sonucu bir alışveriş merkezinde yakalandı. Olayla ilgili Y.S. isimli şüpheli şahıs yapılan adli işlemlerin ardından tutuklanarak Batman M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - BATMAN