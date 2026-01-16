Batman'da Yasadışı Bahis Operasyonu - Son Dakika
Batman'da Yasadışı Bahis Operasyonu

16.01.2026 22:17
Batman'da yapılan operasyonda 11 zanlıdan 8'i tutuklandı, yasa dışı bahis ağına baskın düzenlendi.

Batman'da yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 11 zanlıdan 8'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 13 Ocak'ta kentte yasa dışı bahis faaliyetinin önlenmesine yönelik operasyon düzenlendi.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda yasa dışı bahis ödeme panelini yönettiği belirlenen A.K, F.D, B.T, S.D, İ.T, E.K, V.E, F.T, A.E, Y.K. ve A.K. suçüstü yakalandı.

Yapılan aramalarda 2 bilgisayar, 16 cep telefonu, 16 sim kart, 16 banka ve kredi kartı ele geçirildi.

Şüphelilerin kullandığı bilgisayarlarda yapılan incelemelerde yasa dışı bahis oynayanlar tarafından yatırılan 1 milyar 227 milyon 434 bin 848 lira 70 kuruş işlem hacmi olduğu tespit edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüphelilerden 1'i salıverildi, 10'u adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından zanlılardan 8'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

